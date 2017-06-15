Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Новости Беларуси. Наша личная дружба и дружба наших стран крепка и «всепогодна». Такие слова адресовал Президент Беларуси Председателю КНР Си Цзиньпину. Лидер Китая отмечает день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Под мудрым руководством Си Цзиньпина Китайская Народная Республика уверенно идет к осуществлению «китайской мечты» о возрождении нации, формирует новый облик великой державы. Этому способствует предложенная не только Китаю, но и всему миру концепция совместного развития «Один пояс и один путь».