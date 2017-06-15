Выборы в местные Советы депутатов в Беларуси могут пройти 18 февраля 2018 года

Новости Беларуси. Центральная избирательная комиссия Беларуси предлагает провести выборы в местные Советы депутатов 18 февраля 2018 года. Эта дата является наиболее вероятной и вписывается в период, предусмотренный Избирательным кодексом.
Новости Беларуси. Центральная избирательная комиссия Беларуси предлагает провести выборы в местные Советы депутатов 18 февраля 2018 года. Эта дата является наиболее вероятной и вписывается в период, предусмотренный Избирательным кодексом.
Окончательное решение по поводу дня проведения выборов принимает глава государства, им должен быть подписан соответствующий указ.