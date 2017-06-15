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Выборы в местные Советы депутатов в Беларуси могут пройти 18 февраля 2018 года

15 июня 2017 13:26
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Новости Беларуси. Центральная избирательная комиссия Беларуси предлагает провести выборы в местные Советы депутатов 18 февраля 2018 года. Эта дата является наиболее вероятной и вписывается в период, предусмотренный Избирательным кодексом.

Выборы в местные Советы депутатов в Беларуси могут пройти 18 февраля 2018 года-1

Окончательное решение по поводу дня проведения выборов принимает глава государства, им должен быть подписан соответствующий указ.

# Выборы депутатов в местные Советы

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