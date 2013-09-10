Президент Беларуси назначил новых послов и высказал свое мнение о ситуации с «Уралкалием»

Новости Беларуси. Кадровые перестановки в МИДе страны. Александр Лукашенко назначил новых послов. Это главы белорусских дипломатических миссий в Египте, Израиле, Латвии, Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Финляндии. А также президент дал согласие на назначение генерального консула в Шанхае. На встрече с дипломатами глава государства поручил выработать четкие критерии эффективности их работы за рубежом.

Для собравшихся в белом зале это будет новая ступень в дипломатической карьере. Большинство из них трудились на разных должностях в МИДе. Будущих послов отбирали, оценивая деловые качества. Президент рассчитывает на быстрый и заметный эффект от работы дипломатов. На этой встрече Александр Лукашенко анонсирует большой и принципиальный разговор, который ждет руководителей всех загранучреждений Беларуси. Он состоится в июле следующего года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уже сегодня надо в Администрации Президента определить серьезные критерии оценки работы послов, потому что вы слышали критику и со стороны Семашко, - мы не совсем точно оцениваем, надо выработать критерии в динамике и оценивать их работу. А не то, что там сравнили этот год с прошлым без нюансов каких-то. В общем, надо критерии эти определить. Их не должно быть много, но они должны охватывать главные направления их работы. Я полагаю, что в МИДе четко определены - вообще жизнь это уже определила - направления действия наших посольств, наших иностранных представительств и вообще белорусов, которые работают от имени страны за пределами нашего государства. Ясно, что наше политическое влияние не всеобъемлюще - мы на этом и не настаиваем. Мы не пытаемся быть игроком в каких-то крупных разборках. Мы не преследуем масштабные какие-то геополитические цели. Наша политика абсолютно прагматична.

В этот раз назначены 7 новых послов. В Египет поедет представлять интересы Беларуси Сергей Рачков. В Израиле это будет делать — Владимир Скворцов. Подстегивать сотрудничество с Латвией будет Мария Долгополова. Анатолий Ничкасов, который последние несколько лет был министром строительства, теперь будет продвигать сотрудничество Беларуси с Казахстаном. Олег Табанюхов стал руководителем дипмиссии в Туркменистане. А вот послом в Узбекистане назначен Николай Клакевич. Президент дал согласие на назначение генерального консула в китайском Шанхае — это Валерий Мацель. Александр Островский возглавит диппредставительство в Финляндии, которое открыли полтора года назад.

Александр Островский, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Финляндской республике:

Финляндия страна небольшая. И поэтому народ ее, точно также как и белорусский, привык рассчитывать на собственный силы. Я думаю, во многом благодаря этому, а также деятельности посольства Республики Беларусь в Финляндии, наши отношения имеют очень хорошую динамику. В прошлом году товарооборот достиг почти 300 млн долларов. Экспорт Беларуси увеличился в 2 раза.

Владимир Скворцов, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Государстве Израиль:

В рамках тех процессов, которые в целом происходят в мире, экономизация дипломатии, я думаю, что здесь основная задача обозначена была четко главой государства сегодня, - это блок торгово-экономического сотрудничества. Здесь есть достаточно много наработок с Израилем, но, темнее менее, есть еще масса вопросов, которые предстоит решать.

Валерий Мацель, генеральный консул Республики Беларусь в г.Шанхае (КНР):

Китайский вектор для нас был, есть и останется важнейшим в сфере внешней политики Республики Беларусь. Говоря о Шанхае и о том округе, где мы будем работать, это действительно приличный кусок китайской территории с населением более 325 млн человек, не говоря о Шанхае, где проживает порядка 24 млн человек. Это экономический локомотив страны.

Политика политикой, но в первую очередь президент нацеливает дипломатов на экономику. Главным для них должно стать продвижение белорусских товаров и предприятий за рубежом. Именно с этих людей будет теперь особый спрос за развитие торговли и вопросы инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

С министра я спрошу и с премьер-министра за то, как посольства за рубежом стали представительствами, прежде всего торгово-экономическими представительствами, зонтиком, крышей, если хотите, для действий наших предприятий, наших министерств и ведомств по реализации нашей продукции за пределами нашей страны.

И конкретный пример. Я уже об этом публично высказался. Хочу конкретизировать. Сегодня, естественно, у нас сложились в связи с неприличными действиями этих негодяев российских, у нас сложились определенные проблемы с реализацией калийных удобрений.

Вопрос не только потому, что это наша основная компания, хотя это не основной налогоплательщик, но очень крупный. Вопрос состоит в том, что это все-таки, действительно, коллектив, это градообразующее предприятие, это лицо нашей страны, это прекрасное предприятие. Мы туда немало вложили труда и средств, для того чтобы после лихих 80-90-х привести в чувства это предприятие. Там отличный коллектив, город-красавец построен и так далее, и так далее. Ну, и вообще у нас шахтеров больше в стране, кроме них, нет.

С любой стороны, с какой не подойди, это ценность для нашего государства. И мы не то что потерять, мы его, конечно же, не потеряем, никогда в жизни мы его не потеряем и никому не отдадим на растерзание. Мы должны как можно быстрее войти в то русло деятельности этого предприятия, каково оно было в лучшие периоды. А в лучшие периоды, вы знаете, что больше 3 млрд долларов дохода получала страна от реализации калийных удобрений.

Понятно, что рынок сейчас непростой. Он до обвала был сложным, потому что экономика в кризисе мировая. А действия акционеров со стороны «Уралкалия» еще больше осложнили ситуацию на международном рынке калийных удобрений. Тем не менее, мы полны решимости нормализовать эту ситуацию. Я почему-то убежден, что и россияне примут соответствующее решение и руководство страны такую мощную российскую компанию без внимания не бросит. Рано или поздно для того, чтобы восстановить статус-кво и то, что было ранее, они придут к нам. По крайней мере мы не против того, чтобы работать так, чтобы были большие доходы. Что для этого надо сделать - вполне понятно. Я это все говорю к тому, что вот эту проблему надо решать сегодня.

Обновилась и местная вертикаль. Президент всегда уделяет особое внимание управленцам, которые будут работать в регионах. Они как никто знают проблемы людей. Так, Александр Лукашенко дал согласие на назначение Олега Маслака председателем Дрибинского райиспокома, а Виктора Родича — председателем Ушачского райисполкома. Ему, кстати, всего лишь 32 года. Были опасения, что, мол, «молодой и не справится».

Александр Лукашенко:

Страха нет что молодой, главное, чтобы не было заносов. Надо работать спокойно, тем более вы руководителем работали, работали в этой должности своей последней. Рабоать надо спокойно, чтобы люди постарше вас не оценили вас с первого взгляда, с первого заседания или совещания, что пришел шашками махать. Я это проходил,только в более высокой должности. Ему (Виктору Родичу) уже не много осталось до моего президентского возраста, 5 лет и можно президентом быть. Поэтому я это проходил и вот за таким столом, и приходилось работать с людьми, которые против меня вчера воевал. Поэтому надо спокойно свое дело делать. И люди все поймут. Быстро поймут, что человек пришел не только, чтобы только себя показать, покрасоваться на должности, а пришел - дал шанс поработать тем, кто может быть уже решил, что с ним никто и работать не будет. Всегда человеку надо давать шанс. А с другой стороны, очень жестко и целенаправленно ориентировать всех на ту цель, которую вы ставите. Она вытекает из тех задач, которые стоят перед государством.

Виктор Родич, председатель Ушачского райисполкома:

Прежде всего, это работа с кадрами - разобраться на местах в соответствии с теми должностями, которые они занимают, и в целом развитие промышленных предприятий, развитие региона для того, чтобы он был самодостаточный и позволял людям получать достойную заработную плату.

По итогам кадрового дня определены заместители в некоторых ведомствах. Так, президент дал согласие на назначение Александра Яцко заместителем министра культуры. Игорь Брыло теперь заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия. Новый первый зам у министра торговли — это Артур Карпович. Глава государства назначил Ольгу Дубаневич главным ученым секретарем Высшей аттестационной комиссии. Александр Лукашенко согласился на назначение Дмитрия Чернякова директором Гомельского химического завода. А Валерия Дуная — ректором Международного государственного экологического университета имени Сахарова.