Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Узбекистан

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Узбекистан. Борт №1 взял курс на Ташкент из Национального аэропорта «Минск» около часа назад.

В Узбекистане состоится совет глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Нынешний саммит станет первым, в котором Беларусь будет принимать участие на высшем уровне в новом статусе наблюдателя.

Также Президент Беларуси в Узбекистане проведёт встречи с лидерами зарубежных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шанхайская организация сотрудничества – один самых заметных игроков на геополитической карте мира. Изначально созданная для взаимодействия в военной сфере и безопасности, теперь она способствует региональным экономическим и политическим связям.

Это 8 стран, больше половины территории Евразии с населением около трех миллиардов человек. Россия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Китай - хорошо знакомые нам партнеры еще по постсоветской интеграции.

Активно развиваются сегодня отношения и с двумя другими участниками объединения — Индией и Пакистаном.