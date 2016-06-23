Олег Поскробко: важно, чтобы потребитель ЖКУ платил только за то, что потребляет

Мы продолжаем общение с гостями V Всебелорусского народного собрания.

Большая часть звонков на «горячую» линию поступила как раз по вашей сфере. Оно и понятно - вы всегда на виду. И так уж получается, вас чаще других принято ругать. Не потому, что вы плохо работаете. Вы, может быть, и лучше стали работать в последние годы, это правда. Но вы всегда на виду, вы всегда на передовой. Что изменится в жилищно-коммунальном хозяйстве в ближайшие пять лет, коль мы об этом сейчас говорим?

Олег Поскробко, делегат V Всебелорусского народного собрания, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

В первую очередь, самое главное - ставим задачу пересмотра излишних затрат в сторону их уменьшения. И все услуги, которые сегодня предоставляются, пересмотрены в разрезе калькуляции, каждая мелочь. И самая главная сегодня задача - уменьшить стоимость каждой услуги, тем самым обеспечив максимальное возмещение населением этих услуг. И не потеряв в качестве, безусловно. Сегодня мы обеспечиваем все исполнение стандартов и предоставлять услуги мы научились. Поэтому сейчас важно научиться предоставлять их на максимальном уровне, чтобы потребитель платил только за то, что потребляет.

И очень важен человеческий фактор. Уйдет в прошлое образ (я утрирую, конечно) пьяного сантехника?

Олег Поскробко:

Вы знаете, он уже ушел. Если раньше это было правило, то сегодня это скорее исключение. Сегодня сантехники - специалисты. Это не тот человек, который с ключом. Это сегодня и автоматика, система дистанционного учета, дистанционного регулирования и так далее. Это больше инженерная служба, чем простой сантехник.

Эта конкуренция, которая в последние годы (если я правильно рассуждаю) на рынке жилищно-коммунальных услуг (ЖЭС и частные).

Олег Поскробко:

Это один из элементов работы по снижению затрат. Сегодня Министерство разработало много механизмов и методик, которые бы позволили оптимизировать и снизить затраты. Один из вариантов - это создание службы заказчиков. Образование ЖКХ, которые отделены от исполнителей, подрядчиков.

Как это работает?

Олег Поскробко:

Сегодня в Минске создан заказчик, который не является исполнителем. Он с одной стороны не получает деньги - в другой карман перекладывает, а он является заказчиком. Он проводит конкурсы, выбирает подрядчика и контролирует исполнение его работы.

Самое главное - заинтересован в конечном результате.

Олег Поскробко:

Абсолютно верно. Сегодня созданы условия, когда конфликт интересов заказчика и подрядчика. Раньше это было одно лицо, сегодня это два разных человека. Он контролирует и объемы, и качество. И тем самым тоже на страже снижения затрат.

Сломаете в ближайшие пять лет стереотип негативный, который, к сожалению, за вами приклеился?

Олег Поскробко:

Я думаю, что он уже сегодня ломается. И сегодня мы видим эти результаты.