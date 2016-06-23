Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения: инновации - наш приоритет

Продолжаем беседу в студии прямого эфира. У нас на подходе следующий гость. Говорить будем о очень важной сфере, которая красной нитью проходит через все программы социально-экономического развития. Не станет, конечно же, исключением и программа развития на ближайшую пятилетку.

Здравоохранение. У нас в студии Дмитрий Пиневич, первый заместитель Министра здравоохранения. Дмитрий Леонидович, доброе утро!

Дмитрий Пиневич, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Доброе утро.

В народе говорят: будет здоровье, будет и всё остальное. По такому принципу будем дальше жить?

Дмитрий Пиневич:

Безусловно.

Или Ваши коллеги из Министерства экономики на себя одеяло перетаскивают?

Дмитрий Пиневич:

Нет. Здоровье является одной из составляющих популяционного развития, развития общества. И, безусловно, носит экономический характер. Вы совершенно правильно говорите: здоровая нация способна выполнять всё, что возможно. С другой стороны, «здоровая» экономика, если можно взять её в кавычки, обеспечивает, в том числе, экономический базис развития системы здравоохранения, которая более узкая, чем система общественного здравоохранения. Вчера шёл разговор с Президентом. Мы говорили о достижениях системы здравоохранения, о задачах, прежде всего, здравоохранения. И один из вопросов – это создание здоровьесохраняющей среды. И на этом глава государства остановился не в меньшей степени, чем на более узкоспециализированных вопросах. Которые, безусловно, по нашей президентской программе развиваются. Это и врач общей практики, это дальнейшее развитие высоких технологий, это развитие отечественной фарм-промышленности, это развитие информационных технологий в системе здравоохранения, касающихся электронного здравоохранения (тех же электронных очередей и так далее).

Кстати, Дмитрий Леонидович. Ваш коллега, депутат Шевцов (в том числе и главный врач одного из медучреждений), сказал, что ближайшие пять лет может быть и стоит отказаться от каких-то узких врачей на местах в пользу того, что прямо из дома можно будет проконсультироваться посредством Интернета. И уже потом поехать в областной центр или столицу. Так будет работать эта система, или другим образом?

Дмитрий Пиневич:

Дистанционное консультирование или телемедицина существует и сейчас.

А нет опасности что-то на этапе электронного общения не заметить?

Дмитрий Пиневич:

Пока у нас в большей степени идёт телемедицинское консультирование специалистов у специалистов. Консилиум в электронном виде. Он достаточно широко используется не первый год. Собственно, сама консультация пациента и доктора в сфере высоких технологий позволительна как первый этап выбора пути пациента. Как сейчас модно говорить, куда пациент потом пойдёт, к какому специалисту. Поэтому, безусловно, этот вариант мы не снимаем, он сейчас существует. Консультирование по телефону тоже существует.

Скорая помощь города Минска, в которую можно позвонить и уточнить, что же мне делать?

Дмитрий Пиневич:

Там на телефонах находятся наиболее опытные специалисты, ведь «телефонный диагноз» (он тоже звучит в кавычках) – это наиболее сложный вопрос. И наиболее неблагодарный. Поэтому он может быть только первым этапом в контакте пациент – врач, пациент – специалист, скажем так.

Дмитрий Леонидович, среди пяти приоритетов ближайшей пятилетки значится экспорт. Категория, собственно, экономическая, но и в вашей сфере существует экспорт, экспорт медицинских услуг.

Дмитрий Пиневич:

Экспорт образовательных услуг. У нас практически 20% всех образовательных услуг в стране – это медицинские услуги.

Рожать к нам приезжают в Витебск из Санкт-Петербурга, из Смоленска. Что ещё намерены предложить?

Дмитрий Пиневич:

156 000 иностранцев получили те или иные виды медицинской помощи. Наша основная задача сейчас – расширить спектр высокотехнологичной медицинской помощи, которую бы мы могли оказывать, чтобы привлекать пациентов из-за рубежа.

Это живые деньги в бюджет. А куда они идут дальше?

Дмитрий Пиневич:

Они идут, прежде всего, на развитие материально-технической базы, в том числе – на повышение заработной платы нашим специалистам.

Это покупка томографов, рентген-аппаратов?

Дмитрий Пиневич:

Лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения. Даже, как говорится, вкладываем в камни и кирпичи. Это тоже является развитием материально-технической базы. Это важный аспект. Вообще, экспортная направленность фармпромышленности или экспортная направленность медицины является залогом качества оказания медицинской помощи и у нас. Это создание конкурентной среды. Мы можем знать, что если это учреждение или этот препарат продаётся за рубежом, или к нам приезжают, то мы можем быть спокойны: он актуален, он действительно конкурентоспособен.

К вопросу о экономических категориях в Вашей сфере. Дмитрий Леонидович, благодарю.