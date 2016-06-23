Народовластие – важнейший инструмент принятия судьбоносных решений: Всебелорусское народное собрание завершено

Новости Беларуси. Устойчивый экономический рост как основа для успешной жизни будущих поколений – ключевая задача на пятилетие. Этот тезис прописан в резолюции Всебелорусского народного собрания. В документе отмечено, что базовым фактором экономического развития в ближайшие пять лет станет повышение эффективности управления на всех уровнях.

Пятый форум завершил свою работу. Участники народного вече, а это 2,5 тысячи человек со всей страны на протяжении двух дней вели живые дискуссии по всем аспектам жизни. Во время собрания от делегатов поступило около полутора сотен конкретных предложений.

Раскрепощение деловой инициативы, удешевление кредитов для реального сектора экономики, закрепление молодых кадров — вот лишь некоторые вопросы. Озвученные замечания и предложения будут учтены при доработке проекта Программы социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы.

Народовластие – важнейший инструмент принятия судьбоносных решений в Беларуси. Это подчеркнул Президент Александр Лукашенко в своем заключительном слове на пятом Всебелорусском народном собрании. Никто кроме белорусского народа не может решать, как ему жить, отметил глава государства.

Пятое Всебелорусское народное собрание – уже история, свидетелями, творцами которой стали, безусловно, все белорусы. Завершена большая и полезная дискуссия 2,5 тысяч делегатов всех возрастов, профессий всех регионов страны.

Это не только двухдневная дискуссия, свидетелями которой мы были и сегодня, и вчера. Это и огромная подготовительная работа. И конечно же, самая важная работа, которая еще предстоит в ближайшие пять лет.

Подводя итоги Всебелорусского народного собрания, Президент сделал небольшой исторический экскурс: 25 лет белорусской независимости исполнится вот-вот. Выросло целое новое поколение людей, фактически построено новое государство, но не на пустом месте. Глава государства поблагодарил и советских руководителей, и руководителей Беларуси на переломном этапе, и, конечно же, всех те, кто делал независимую Беларусь, и нынешних делегатов пятого Всебелорусского народного собрания. А еще призвал их быть гибкими. Сегодня обсуждалась стратегия пятилетнего развития Беларуси, в ближайшее время она будет оформлена в Программу социально-экономического развития Беларуси, но учесть абсолютно все невозможно. Мир многогранен, мир гибок и мир постоянно меняется. И еще много решений нам предстоит принимать на этом пути.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с вами приняли программу. Я хотел бы, чтобы вы понимали, что это не исчерпывающий документ. Какую бы мы программу с вами не принимали, жизнь настолько разнообразна, что ее невозможно прописать ни в одном документе. Этой программой мы только определили перспективы, мы только наметили те пути, по которым сможем двигаться к поставленным целям. Но это те пути, которые мы сегодня видим, а если не видим, то мы теоретически уже их увидели, поймали, осознали. Поскольку жизнь очень многообразна, возникнет масса вопросов, которые мы не видим сегодня, особенно в течение пяти лет. И нам, основываясь, конечно, на этой программе, придется принимать множество решений за пределами этой программы. Я прошу иметь это в виду и смотреть шире на задачи, которые перед нами поставлены.

Сегодня мы провели своеобразный съезд. Самая лучшая форма контроля выполнения тех задач, которые сегодня поставлены – тематические мероприятия вертикали власти. Вы помните, мы проводили учебу кадров по определенным темам. Поэтому Александру Николаевичу Косинцу, Администрации Президента вместе с правительством, другими органами власти, полагаю, надо вернуться к этой форме, положить в основу этих мероприятий, контроль за исполнением принятых решений на Всебелорусском народном собрании, в том числе контроль за исполнением. Я абсолютно поддерживаю инициативу, которая здесь высказана, надо нашим электронным средствам массовой информации предоставить возможность членам правительства, другим должностным лицам по необходимости пусть Правительство, Администрация Президента это определит и ответит на поставленные вопросы. Если в связи с вопросами есть необходимость пригласить к нам людей, значит, нужно это сделать. Всем руководителям вертикали власти вплоть до Президента страны. Чтобы люди понимали: если они задали вопрос, поставили его, то этот вопрос найдет или разрешение, или, по крайней мере, на него отреагирует власть.