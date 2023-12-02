Президент Беларуси направил поздравление руководству ОАЭ

Александр Лукашенко направил поздравительное послание вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко направил поздравительное послание вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря усилиям руководства за прошедшее с момента основания федерации время Эмираты стали одной из самых влиятельных стран на политической и экономической карте мира, о чем в том числе свидетельствует проведение 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае. Высказываю твердую уверенность, что ОАЭ будут последовательно продолжать путь прогресса и процветания, а двустороннее белорусско-эмиратское взаимодействие укрепляется и углубляется на пользу наших народов.