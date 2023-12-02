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Президент Беларуси направил поздравление руководству ОАЭ

02 декабря 2023 08:50
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Александр Лукашенко направил поздравительное послание вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси направил поздравление руководству ОАЭ-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря усилиям руководства за прошедшее с момента основания федерации время Эмираты стали одной из самых влиятельных стран на политической и экономической карте мира, о чем в том числе свидетельствует проведение 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае. Высказываю твердую уверенность, что ОАЭ будут последовательно продолжать путь прогресса и процветания, а двустороннее белорусско-эмиратское взаимодействие укрепляется и углубляется на пользу наших народов.

# Беларусь-ОАЭ # Александр Лукашенко # Фотофакт

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