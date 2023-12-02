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Лукашенко подчеркнул готовность Беларуси к продолжению плодотворного диалога с ОАЭ

02 декабря 2023 08:41
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Визит Президента Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты продолжается. Примечательно, что именно сегодня, 2 декабря, в этой стране отмечается национальный праздник в ознаменование образования ОАЭ. Произошло это ровно 52 года назад. В СМИ опубликовано поздравление Александра Лукашенко Президенту Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подчеркнул готовность Беларуси к продолжению плодотворного диалога с ОАЭ-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
ОАЭ сегодня являются успешным, развитым и мирным государством, которое занимает влиятельную позицию на международной арене. Проведение 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в очередной раз подтвердило повышение роли Эмиратов в формировании повестки дня по самым важным мировым вопросам. Невозможно переоценить вклад вашей страны в ускорение процесса перехода экономики к новой низкоуглеродной высокоразвитой и устойчивой экономической модели.

Лукашенко подчеркнул готовность Беларуси к продолжению плодотворного диалога с ОАЭ-4

Глава государства подчеркнул полную готовность Беларуси к продолжению плодотворного диалога и активной совместной работы как по климатической тематике, так и по обогащению палитры двусторонних проектов и договоренностей.

# Беларусь-ОАЭ # Александр Лукашенко # Фотофакт

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