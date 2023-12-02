Лукашенко подчеркнул готовность Беларуси к продолжению плодотворного диалога с ОАЭ

Визит Президента Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты продолжается. Примечательно, что именно сегодня, 2 декабря, в этой стране отмечается национальный праздник в ознаменование образования ОАЭ. Произошло это ровно 52 года назад. В СМИ опубликовано поздравление Александра Лукашенко Президенту Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

ОАЭ сегодня являются успешным, развитым и мирным государством, которое занимает влиятельную позицию на международной арене. Проведение 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в очередной раз подтвердило повышение роли Эмиратов в формировании повестки дня по самым важным мировым вопросам. Невозможно переоценить вклад вашей страны в ускорение процесса перехода экономики к новой низкоуглеродной высокоразвитой и устойчивой экономической модели.