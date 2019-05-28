Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Казахстане

В Нур-Султане собирается Высший Евразийский экономический совет. Встреча пройдет в узком и расширенном составах. С учетом юбилейной даты – пятилетия договора о создании ЕАЭС – президенты обсудят итоги развития союза и определят дальнейшие перспективы совместной работы по углублению евразийской интеграции, реализации уже имеющихся договоренностей.

Новости Беларуси. Будущее ЕАЭС – в центре внимания глав государств союза. Президент Беларуси отправился с двухдневным рабочим визитом в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, на саммит вынесены вопросы, которые касаются расширения международного сотрудничества, формирования общего электроэнергетического рынка, взаимодействия в таможенной сфере и ряд других. По итогам заседания планируется подписание соответствующих документов.

Помимо участия в саммите программой визита главы белорусского государства запланирован ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами.