Макей на встрече с Лавровым: «Работа идёт поступательно»

Новости Беларуси. Беларусь и Россия подтверждают движение в формате союзной интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из самых ожидаемых документов сейчас – соглашение о взаимном признании виз. Его подпишут в ближайшее время.

Отношение наших стран и совместную стратегию в ЕАЭС, СНГ и ОДКБ Владимир Макей и Сергей Лавров 27 мая обсудили в Москве. В настоящий момент готовится очередная программа согласованных действий во внешней политике. Это своего рода дорожная карта союзного строительства на ближайшие два года. Ее подписание ожидается осенью.

Отдельное внимание на переговорах – вопросам региональной и мировой безопасности. Стороны условились координировать тактику поведения в ООН, ОБСЕ и других международных форматах. Ну а над проблемными вопросами работает белорусско-российская группа, созданная по поручению президентов.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Работа идет поступательно, мы проблем абсолютно не видим. И, как было сказано на недавней встрече премьер-министров, практически на 70% все предложения сходятся, оставшиеся 30%, как в дипломатии говорят, – дело переговоров и дискуссий.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Остальные 30%, как стало принято говорить, я не назвал бы их болевыми точками, это просто вопросы, которые требуют окончательного согласования. Убежден, что решения по всем этим вопросам будут найдены. И то, что мы при таком огромном объеме наших экономических, торговых обменов решаем эти вопросы повседневно, это тоже хорошо известно.

Важнейшая тема для Минска и Москвы – совместная стратегия в ЕАЭС. Такой формат интеграции полностью себя оправдал. Это подтверждают и в Минске, и Москве. Евразийскую проблематику главы государств обсудят на днях в Нур-Султане на юбилейном саммите.

Пока же Беларусь и Россия готовятся к важнейшему событию в союзных отношениях. В июле в Санкт-Петербурге пройдет очередной Форум регионов двух стран. Уже шестой по счету. За эти годы он подтвердил статус прекрасной площадки для налаживания бизнес-контактов и дискуссий по союзной проблематике.