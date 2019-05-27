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«Вопросов очень много». Главы МИД Беларуси и России проведут переговоры в Москве

27 мая 2019 06:29
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Новости Беларуси. Широкий круг вопросов российско-белорусского взаимодействия, предстоящие политические контакты на высшем и высоком уровнях. Главы МИД Беларуси и России сегодня, 27 мая, проведут встречу в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запланирован обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, в том числе по тематике международной и европейской безопасности. Впрочем, основной акцент будет сделан на сотрудничестве в рамках Союзного государства Беларуси и России.

«Вопросов очень много». Главы МИД Беларуси и России проведут переговоры в Москве-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
В ходе таких встреч мы подводим анализ нашего сотрудничества, взаимодействия и на двусторонней основе, и в многостороннем формате. Сейчас мы будем обсуждать вопросы проведения совместной коллегии, которая состоится осенью в Российской Федерации.

Мы будем обсуждать контуры очередной программы согласованных действий в области внешней политики. Потому вопросов очень много. И мы, как всегда, намерены откровенно и открыто обсудить с моим коллегой всю повестку дня наших отношений.

Обсуждаться будут и «горячие» темы. К примеру, поставки нефти и нефтепродуктов.

«Вопросов очень много». Главы МИД Беларуси и России проведут переговоры в Москве-4

# Беларусь-Россия # Владимир Макей # Фотофакт

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