«Вопросов очень много». Главы МИД Беларуси и России проведут переговоры в Москве

Запланирован обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, в том числе по тематике международной и европейской безопасности. Впрочем, основной акцент будет сделан на сотрудничестве в рамках Союзного государства Беларуси и России.

Новости Беларуси. Широкий круг вопросов российско-белорусского взаимодействия, предстоящие политические контакты на высшем и высоком уровнях. Главы МИД Беларуси и России сегодня, 27 мая, проведут встречу в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

В ходе таких встреч мы подводим анализ нашего сотрудничества, взаимодействия и на двусторонней основе, и в многостороннем формате. Сейчас мы будем обсуждать вопросы проведения совместной коллегии, которая состоится осенью в Российской Федерации.

Мы будем обсуждать контуры очередной программы согласованных действий в области внешней политики. Потому вопросов очень много. И мы, как всегда, намерены откровенно и открыто обсудить с моим коллегой всю повестку дня наших отношений.

Обсуждаться будут и «горячие» темы. К примеру, поставки нефти и нефтепродуктов.