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Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Казахстан 28-29 мая для участия в саммите ЕАЭС

27 мая 2019 10:27
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Новости Беларуси. Будущее ЕАЭС в предстоящие дни будет в центре внимания президентов стран союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко 28-29 мая совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза.

Встреча в Нур-Султане пройдет в узком и расширенном составах. С учетом юбилейной даты – пятилетия Договора о создании ЕАЭС – главы государств обсудят итоги развития союза и определят дальнейшие перспективы совместной работы по углублению евразийской интеграции, реализации уже имеющихся договоренностей.

Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Казахстан 28-29 мая для участия в саммите ЕАЭС-1

Кроме того, на саммит вынесены вопросы, которые касаются расширения международного сотрудничества ЕАЭС, формирования общего электроэнергетического рынка, взаимодействия в таможенной сфере, хода реализации цифровой повестки, создания Совета по промышленной политике ЕАЭС и ряд других. По итогам заседания планируется подписание соответствующих документов.

Помимо участия в саммите, программой визита главы белорусского государства запланирован ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами.

# Беларусь-Казахстан # Александр Лукашенко # Фотофакт

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