Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Казахстан 28-29 мая для участия в саммите ЕАЭС

Новости Беларуси. Будущее ЕАЭС в предстоящие дни будет в центре внимания президентов стран союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко 28-29 мая совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза.

Встреча в Нур-Султане пройдет в узком и расширенном составах. С учетом юбилейной даты – пятилетия Договора о создании ЕАЭС – главы государств обсудят итоги развития союза и определят дальнейшие перспективы совместной работы по углублению евразийской интеграции, реализации уже имеющихся договоренностей.