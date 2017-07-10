Некоторые страны дальней дуги заявили о готовности открыть свои посольства в Беларуси

Новости Беларуси. Внешняя политика, развитие промышленной кооперации, экспортные возможности и международная безопасность. Эти и другие вопросы обсуждают белорусские дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они собрались в Минске на ежегодную встречу в Академии управления при Президенте.

Это дает возможность дипломатам что называется «сверить часы», то есть определить план действий на предстоящий период. Одна из главных задач, которая сегодня стоит перед руководителями загранучреждений – продвигать белорусскую продукцию на зарубежные рынки.