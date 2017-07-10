Новости Беларуси. Внешняя политика, развитие промышленной кооперации, экспортные возможности и международная безопасность. Эти и другие вопросы обсуждают белорусские дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они собрались в Минске на ежегодную встречу в Академии управления при Президенте.
Это дает возможность дипломатам что называется «сверить часы», то есть определить план действий на предстоящий период. Одна из главных задач, которая сегодня стоит перед руководителями загранучреждений – продвигать белорусскую продукцию на зарубежные рынки.
Виктор Ших, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Австралийском союзе и Новой Зеландии (по совместительству):
На месте, встречаясь с высокопоставленными представителями министерств и ведомств, имея возможность поставить напрямую конкретные вопросы, поделиться проблемами, найти решение – это, конечно, очень способствует и облегчает работу и посольства, и в том числе позволяет и нам расставить акценты и
привлечь больший интерес наших экспортеров в данном случае к австралийскому рынку.
Сегодня Беларусь имеет около 60 диппредставительств за рубежом. Их количество может измениться: сейчас рассматривается возможность открытия новых загранучреждений в перспективных для нашей страны государствах. Как заявили в МИД, некоторые страны дальней дуги заявили о готовности открыть свои посольства в Беларуси.