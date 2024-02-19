Президент Беларуси – Милораду Додику: вы на нас можете рассчитывать. Вы приехали к своим друзьям
Только мужество и стойкость, и сила сегодня, к сожалению, могут определить будущее той или иной страны, области, района, территории. Такая мысль прозвучала сегодня, 19 февраля, во время встречи Президента Беларуси с главой Республики Сербской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Милорад Додик в эти дни с визитом в нашей стране. Нашего Президента сербский народ знает как единственного политика, который в 1999-м не побоялся и в разгар воздушной кампании НАТО, утюжевшей тогда бомбардировками Белград, без каких бы то ни было гарантий безопасности прилетел, чтобы приблизить развязку югославского кризиса.
Он разрешился расчленением некогда цельного государства. И сегодня Республика Сербская все еще продолжает сражение за свои ценности, а Александр Лукашенко заверяет: мы по-прежнему готовы подставить плечо. Впрочем, в данном случае белорусам отвечают взаимностью. Сербская Республика не позволила Боснии и Герцеговине ввести против нас санкции.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаете отношения, которые у нас выстраиваются с Боснией и Герцеговиной. Знаем, что вам там порой непросто, но вы мужественно сражаетесь, мы это приветствуем. Только мужество, стойкость и сила сегодня, к сожалению, могут определить будущее той или иной страны, области, района, территории.
Думаю, что вы стойко держитесь там, представляя интересы православных людей и людей, которые доверяют и верят вам. Мы в этом плане на вашей стороне. И вы на нас можете рассчитывать. Словом, вы приехали к своим друзьям.
Противостоять вызовам легче сообща, и Беларусь оказывает посильную помощь. Так, наши трансплантологи провели более двух десятков операций гражданам Республики Сербской. В ходе своего нынешнего визита Милорад Додик уже успел посетить несколько учреждений здравоохранения. Но в основе двусторонних отношений – общие ценности и понимание текущей ситуации.