Президент Республики Сербской – Лукашенко: «Несмотря на все вызовы, наша дружба продолжается»

Только мужество и стойкость, и сила сегодня, к сожалению, могут определить будущее той или иной страны, области, района, территории. Такая мысль прозвучала сегодня, 19 февраля, во время встречи Президента Беларуси с главой Республики Сербской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Милорад Додик в эти дни с визитом в нашей стране.

Милорад Додик, Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины:

Несмотря на все вызовы, наша дружба продолжается. Я знаю, что и ваша страна тоже под давлением и санкциями Запада. Мы в Республике Сербской не позволили, чтобы Босния и Герцеговина голосовала за санкции. Конечно, нам нелегко было одолеть давление и Брюсселя, и Вашингтона, но мы остались последовательны в своем решении. Все руководство Республики Сербской на данный момент под британскими и американскими санкциями.