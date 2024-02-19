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Президент Республики Сербской – Лукашенко: «Несмотря на все вызовы, наша дружба продолжается»

19 февраля 2024 16:30
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Только мужество и стойкость, и сила сегодня, к сожалению, могут определить будущее той или иной страны, области, района, территории. Такая мысль прозвучала сегодня, 19 февраля, во время встречи Президента Беларуси с главой Республики Сербской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Милорад Додик в эти дни с визитом в нашей стране. 

Президент Республики Сербской – Лукашенко: «Несмотря на все вызовы, наша дружба продолжается»-1

Милорад Додик, Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины:
Несмотря на все вызовы, наша дружба продолжается. Я знаю, что и ваша страна тоже под давлением и санкциями Запада. Мы в Республике Сербской не позволили, чтобы Босния и Герцеговина голосовала за санкции. Конечно, нам нелегко было одолеть давление и Брюсселя, и Вашингтона, но мы остались последовательны в своем решении. Все руководство Республики Сербской на данный момент под британскими и американскими санкциями.

Президент Республики Сербской – Лукашенко: «Несмотря на все вызовы, наша дружба продолжается»-4

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# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Милорад Додик

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