Милорад Додик: Президент Беларуси – единственный лидер, который в 1999 году поддержал мой народ

Сегодня только мужество, стойкость и сила могут определять будущее любой страны, области, района и территории. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поддержку, которую Александр Лукашенко оказал в прошлом, в Республике Сербской Боснии и Герцеговины не забыли. Сегодня об этом также говорил Милорад Додик, назвав нашего Президента не просто другом, но братом. Впрочем, дела важнее слов.

Напомним, республика не поддержала западные санкции в отношении Минска, и руководство неоднократно заявляло об отказе от подобного подхода в выстраивании отношений.

Милорад Додик, Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины:

Это была долгожданная для меня встреча и возможность поблагодарить Президента за взаимопонимание. Он был единственным лидером, который в 1999 году поддержал мой народ. Это был акт смелости, и сербы никогда этого не забудут. Ваш Президент – живая легенда, он свидетель тех времен, через которые проходили белорусы, русские, сербы. Это был действительно дружеский разговор.

Что касается торгово-экономических взаимоотношений между странами, показатели не соответствуют потенциалу. Товарооборот за 2023 год составил 11,5 миллиона долларов. Из них 9,6 миллиона белорусский экспорт. В основном мы поставляем различную технику, а также мебель и запчасти.