Лукашенко: только мужество, стойкость и сила сегодня могут определить будущее той или иной страны

Сегодня только мужество, стойкость и сила могут определять будущее любой страны, области, района и территории. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милорад Додик с рабочим визитом в Минске. Он уже посетил ряд учреждений здравоохранения и машиностроительных предприятий. Есть заинтересованность в сельскохозяйственных машинах, а также поставках пассажирской техники. Республика Сербская Боснии и Герцеговины планирует закупить электробусы на 10 миллионов долларов. Особое внимание – трансплантологии. Как рассказал Милорад Додик, в Беларуси уже прооперировали 21 человека из его страны – это была пересадка почек. Именно на сферу здравоохранения приходится большая доля в белорусском экспорте услуг. В планах его нарастить. Впрочем, как подчеркнул глава нашего государства, Беларусь готова оказать помощь в любом направлении. И в истории двусторонних отношений есть примеры. Президент Республики Сербской с визитом в Беларуси: будучи здесь, мы понимаем, что страна развивается. Подробности.