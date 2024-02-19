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Президент Республики Сербской Милорад Додик посетит белорусские предприятия

19 февраля 2024 06:41
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Развитие двусторонних торговых связей, укрепление взаимодействия в промышленности и социальной сфере. Продолжается рабочий визит делегации Республики Сербской Боснии и Герцеговины в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Республики Сербской Милорад Додик посетит белорусские предприятия-1

На сегодня, 19 февраля, анонсированы переговоры в правительстве, запланировано посещение предприятий. Делегацию возглавляет президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. В повестке дня новые векторы совместной работы.

Президент Республики Сербской с визитом в Беларуси: будучи здесь, мы понимаем, что страна развивается. Подробности.

Делиться знаниями и технологиями готовы белорусские медики, чей высокий профессионализм известен во всем мире. Уже подписан меморандум о взаимопонимании в сфере трансплантологии. Озвучена также заинтересованность в белорусской пассажирской и сельхозтехнике.

# Международное сотрудничество # Милорад Додик

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