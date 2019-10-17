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Завершается проверка документов. 18 октября кандидаты в депутаты начнут предвыборную агитацию

17 октября 2019 06:28
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Новости Беларуси. Через три недели, 7 ноября, пройдут выборы в Совет Республики, а ровно через месяц, 17 ноября – выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня – последний день проверки документов, после чего кандидаты в депутаты будут зарегистрированы в этом качестве и смогут начать предвыборную агитацию. При этом в Центризбиркоме подчеркивают: агитация получится интересной и оживленной, только если кандидаты грамотно используют все возможности продвижения – бесплатные выступления по радио, телевидению и в газетах. 

Завершается проверка документов. 18 октября кандидаты в депутаты начнут предвыборную агитацию-1

Выступления будут проходить по рабочим дням. По радио – с 07:00 до 08:00, по телевидению – с 19:00 до 20:00. Кандидатам по Минску выделят эфир на «Беларусь-3», по Минской области – на нашем телеканале. Тем, кто выдвигается от других регионов, эфир предоставят местные телерадиокомпании.

# Выборы-2019 # Фотофакт

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