Завершается проверка документов. 18 октября кандидаты в депутаты начнут предвыборную агитацию

Новости Беларуси. Через три недели, 7 ноября, пройдут выборы в Совет Республики, а ровно через месяц, 17 ноября – выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня – последний день проверки документов, после чего кандидаты в депутаты будут зарегистрированы в этом качестве и смогут начать предвыборную агитацию. При этом в Центризбиркоме подчеркивают: агитация получится интересной и оживленной, только если кандидаты грамотно используют все возможности продвижения – бесплатные выступления по радио, телевидению и в газетах.