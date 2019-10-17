Более 2300 национальных наблюдателей уже аккредитованы на парламентских выборах в Беларуси

Новости Беларуси. При окружных избиркомах они могут присутствовать в этих комиссиях при приеме протоколов о результатах голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наблюдатель на заседаниях участковой избирательной комиссии может в числе прочего вести наблюдение на соответствующем участке. В ходе досрочного голосования и в день выборов они могут получать сведения о числе избирателей, внесенных в списки, и о количестве принявших участие в голосовании.