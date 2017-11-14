Президент Беларуси: Главное – это зарплата тех людей, которые будут задействованы на этих выборах

Новости Беларуси. Выборы в местные советы депутатов пройдут в Беларуси 18 февраля. Предложение Центризбиркома 14 ноября поддержал Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нюансы избирательной кампании были рассмотрены на рабочей встрече главы государства с председателем ЦИК Лидией Ермошиной. Бюджет, календарный план и институт наблюдателей – поднимались все вопросы подготовки. Александр Лукашенко подчеркнул: голосование должно пройти достойно и с бережным отношением к бюджетным средствам. Сами мы местные: до того, как стать депутатом, Александр Машкаров думал, что хорошо знает проблемы своих соседей. Да и школой (она же, по сути, срез всего общества) руководит уже много лет. Но первые дни после получения мандата показали жизнь с другой стороны.

Александр Машкаров, депутат Гомельского областного совета депутатов:

Я не ожидал, что будет очень много вопросов частного характера по взаимоотношению соседей: чаще всего это претензии по земельным участкам, строительству. Это наиболее частые вопросы, которые возникали и в решении которых приходилось принимать участие. Из наиболее социально значимых: вопрос, который для меня и сегодня остается неразрешенным – трудоустройство людей с ограниченными возможностями.

Евгений Горин, СТВ:

Календарь выборов и референдумов Беларуси говорит о приближении важной даты для законодательной ветви власти: в феврале должны пройти выборы депутатов местных советов. 18 февраля 2018 года – красивая дата, и легко запоминается. Да и месяц спокойный, начало года. Природа спит, дачный сезон еще не отрыт. Почему бы не сходить на избирательный участок, проголосовать? Экономика должна быть экономной. У выборов она тоже есть – деньги-то бюджетные.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Центризбирком должен по закону организовать выборы: бюллетени, семинары, обучение на месте руководителей участковых комиссий. А вот сэкономить мы можем на том, что я поручу на месте: если это участок в школе, значит, надо сделать образцовый участок в школе, если это участок в клубе, значит, образцовый участок в клубе. Все-таки там основная «кухня». И мы постараемся это сделать за счет того, что у нас все готово с тех выборов, чтобы урны не выбрасывали и кабинки. Все это есть на месте. Но главное – это зарплата, зарплата тех людей, которые будут задействованы на этих выборах. Я вам откровенно говорю, что надо минимизировать, хотя деньги есть, это не проблема, они в проекте бюджета заложены. Но лучше сэкономить и на месте что-то сделать, но не за счет тех людей, которые будут работать. Зарплата людей, связанных с выборами, – это святое. Скрывать ничего не будем. Кто готов на выборы идти, пусть идет по закону. Власть создаст все условия для того, чтобы выборы были достойными. А вас я попрошу проконтролировать, чтобы это действительно было достойно.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Проект указа у вас находится в папке. Я прошу подписать его сегодня. И с этого момента будет запущен старт избирательной кампании. Предельный рабочий день подписания указа – 17 ноября, то есть в эту пятницу. Поэтому я прошу именно в начале рабочей недели, чтобы и у регионов, и у политических партий, и общественных объединений было время и выдвинуть на этой неделе в составы территориальных избирательных комиссий. Мы три дня им даем, чтобы они находились в более льготных условиях. Это наша традиция. Первый депутатский срок для Александра Машкарова пролетел как один день. Сделано много, но наработок на будущее еще больше. Оставлять начатое на полпути не в его правилах. Уже обдумывает предстоящую избирательную кампанию.

Александр Машкаров:

Достаточно много вопросов, которые требуют решения в перспективе. Есть какие-то определенные планы. Хотелось бы, конечно, продолжить, довести начатое до конца. Есть обязанности, честь мундира, как говорится. Определенность с датой выборов дает партиям, общественным организациям и гражданам больше времени для выдвижения своих представителей в состав территориальных избиркомов. А их будет достаточно много – по числу мест в советах – 1309. Бюджет выборов почти такой, как и в 2014 году: 10,5 миллионов долларов. При этом материально-техническая часть – всего лишь 17 % этой суммы, то есть где-то 1 миллион 800 тысяч долларов.

Лидия Ермошина:

Все остальное – расходы на заработную плату. С одной стороны, она невелика, с другой – мы привязываем ее к средней зарплате по стране. И в зависимости от этого выплачивается вознаграждение. Некоторые из них будут работать более напряженно, и, естественно, от этого и финансирование будет больше. Например, Минская городская. Это областные избирательные комиссии. Интенсивно работает у нас следующее звено в Минске – районные комиссии, окружные комиссии по областям. Избиркомы первого звена должны сформировать до 24 ноября. Следующего – до 4 декабря. Общераспространенная практика: не принято приглашать на местные выборы международных наблюдателей, упор делается на национальное наблюдение.