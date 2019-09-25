ЦИК Беларуси аккредитовал 60 наблюдателей от СНГ для мониторинга выборов
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается парламентская кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в активной фазе этап выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики. Он завершится в первых числах октября.
К этому моменту уже должны быть сформированы все участковые избиркомы, определены площадки для агитации и встреч с избирателями.
Работа по организации и проведению предстоящих парламентских выборов проходит под пристальным вниманием международных наблюдателей. Так, с 4 сентября мониторинг ведет миссия СНГ. На сегодня Центризбирком аккредитовал 60 наблюдателей от стран Содружества. Всего в состав миссии войдут около 400 человек.
Виктор Гуминский, руководитель Штаба миссии наблюдателей от СНГ:
Работа нашей миссии будет строиться на принципах, которые изложены в положении о работе нашей миссии. Это политическая нейтральность, невмешательство в избирательный процесс, во внутренние дела государства.
Нашей главной целью будет наблюдать, и выводы мы будем делать, прежде всего, на основе личного наблюдения. Количество наблюдателей у нас будет достаточным. Хочу сказать, что очень большую заинтересованность проявили регионы Российской Федерации, Казахстана и других.
В ЦИК также поступил предварительный сигнал о приезде миссии краткосрочных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы. Напомним, выборы депутатов Палаты представителей пройдут 17 ноября, в Совет Республики – 7 ноября.