ЦИК Беларуси аккредитовал 60 наблюдателей от СНГ для мониторинга выборов

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается парламентская кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в активной фазе этап выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики. Он завершится в первых числах октября.

К этому моменту уже должны быть сформированы все участковые избиркомы, определены площадки для агитации и встреч с избирателями.

Работа по организации и проведению предстоящих парламентских выборов проходит под пристальным вниманием международных наблюдателей. Так, с 4 сентября мониторинг ведет миссия СНГ. На сегодня Центризбирком аккредитовал 60 наблюдателей от стран Содружества. Всего в состав миссии войдут около 400 человек.