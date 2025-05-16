В Стамбуле завершились прямые переговоры делегаций России и Украины

В Стамбуле завершились переговоры делегаций России и Украины. Они длились около двух часов. Сейчас представители сторон разошлись, чтобы подготовить официальные сообщения для прессы. Встреча проходила в рабочем офисе президента Турции – дворце Долмабахче. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, украинскую – глава Минобороны Рустем Умеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За столом – равное число представителей Москвы и Киева, по 11 человек. Перед началом встречи со вступительной речью выступил министр иностранных дел Турции, который выразил надежду, что текущая встреча приведет к возможному миру.

Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции:

Эта встреча – первый прямой контакт между сторонами с марта 2022 года. Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы двигаться вперед по пути к миру. Каждый день промедления приводит к потере большего количества жизней. Уважаемые гости, поскольку война продолжает уносить жизни, крайне важно как можно скорее осуществить прекращение огня. У нас также есть возможность обеспечить прекращение огня путем переговоров.

После приветственной речи главы МИД Турции открытая часть переговоров завершилась. Как они прошли, рассчитываем узнать в самое ближайшее время. Напомним, что с начала конфликта между Россией и Украиной в 2022 году стороны предприняли несколько безуспешных попыток урегулирования. Первые три раунда переговоров тогда прошли в Беларуси.