В тисках между США и ЕС. Что говорят президентские выборы о нынешней Польше? Разбор

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
В ближайшее воскресенье в Польше состоятся президентские выборы. И хотя фигура президента в Польше уступает по влиянию и полномочиям премьер-министру, тем не менее по этим выборам можно судить о состоянии современной польской государственности.
Эта избирательная кампания проходит в крайне сложных для Польши политических условиях. Она связана прежде всего с теми фундаментальными изменениями, происходящими в мире и непосредственно вокруг самой Польской Республики.
Дело в том, что проект так называемой «третьей Речи Посполитой», как зачастую называют постсоциалистическое устройство Польши после 1989 года, был направлен на интеграцию страны в коллективный Запад, который тогда демонстрировал евроатлантическое единство.
Поэтому польские элиты, как они тогда думали, резонно выбрали путь одновекторной политики, ориентируясь при этом на два центра силы на Западе: на Соединенные Штаты и Европейский союз. Так сформировались две политические партии «Право и справедливость» и «Гражданская коалиция», которые ориентируются и сейчас на Вашингтон и Брюссель соответственно, объединенные между собой евроатлантическим консенсусом.
Алексей Дзермант:
Однако с возникновением кризисных тенденций на Западе, особенно после прихода к власти в 2015 году в США Дональда Трампа, начали нарастать очевидные всем противоречия между Вашингтоном и Брюсселем, которые привели к обострению отношений между их клиентелой внутри Польши.
Постепенно это противостояние превратилось в борьбу не на жизнь, а на смерть. Возвращение Трампа в 2025 году и усиление противоречий между ЕС и США еще больше обострили политическое противостояние внутри Польши. Команда Трампа не скрывает, что готова создавать собственный политический интернационал вопреки мнению евробюрократов и либеральных глобалистов.
Новый посол США в Польше Томас Роуз говорит открыто, что интересом США является дистанцирование Польши от Брюсселя, укрепление ее независимости от ЕС. Пит Хегсет, глава Минобороны Соединенных Штатов, во время своего визита в Польшу предложил реанимировать проект «Форт Трамп», предполагающий размещение до 100 тысяч американских военнослужащих.
В это же время проевропейский премьер-министр Дональд Туск в ответ присоединился от лица Польши к «коалиции желающих» – группе стран, выступающих за продолжение военной помощи Украине – и подписал с президентом Франции Макроном соглашение, предусматривающее фактически оборонный союз Парижа и Варшавы вплоть до распространения французского ядерного зонтика на нее.
Алексей Дзермант:
Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий от «Права и справедливости» встретился в Вашингтоне с Трампом, где заручился его поддержкой, а после встретился с протрамповским победителем первого тура президентских выборов в Румынии Джордже Симионом, что можно рассматривать как готовность сделать Польшу элементом трампистского интернационала.
О чем это все говорит? О том, что «третья Речь Посполитая», созданная после 1989 года на руинах социалистического блока, была рассчитана на существование единого и неделимого Запада. Качиньский и Туск, вышедшие из антикоммунистической «Солидарности», смотрели на Запад с подобострастием и верили в тезис Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории». То есть в то, что Западу альтернативы нет и уже не будет. Вся экономика, политика и безопасность «третьей Речи Посполитой» были созданы именно исходя из единства Варшавы, Брюсселя и Вашингтона, которого, по сути, сейчас уже нет.
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