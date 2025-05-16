В тисках между США и ЕС. Что говорят президентские выборы о нынешней Польше? Разбор

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

В ближайшее воскресенье в Польше состоятся президентские выборы. И хотя фигура президента в Польше уступает по влиянию и полномочиям премьер-министру, тем не менее по этим выборам можно судить о состоянии современной польской государственности. Эта избирательная кампания проходит в крайне сложных для Польши политических условиях. Она связана прежде всего с теми фундаментальными изменениями, происходящими в мире и непосредственно вокруг самой Польской Республики. Дело в том, что проект так называемой «третьей Речи Посполитой», как зачастую называют постсоциалистическое устройство Польши после 1989 года, был направлен на интеграцию страны в коллективный Запад, который тогда демонстрировал евроатлантическое единство. Поэтому польские элиты, как они тогда думали, резонно выбрали путь одновекторной политики, ориентируясь при этом на два центра силы на Западе: на Соединенные Штаты и Европейский союз. Так сформировались две политические партии «Право и справедливость» и «Гражданская коалиция», которые ориентируются и сейчас на Вашингтон и Брюссель соответственно, объединенные между собой евроатлантическим консенсусом.

Алексей Дзермант:

Однако с возникновением кризисных тенденций на Западе, особенно после прихода к власти в 2015 году в США Дональда Трампа, начали нарастать очевидные всем противоречия между Вашингтоном и Брюсселем, которые привели к обострению отношений между их клиентелой внутри Польши. Постепенно это противостояние превратилось в борьбу не на жизнь, а на смерть. Возвращение Трампа в 2025 году и усиление противоречий между ЕС и США еще больше обострили политическое противостояние внутри Польши. Команда Трампа не скрывает, что готова создавать собственный политический интернационал вопреки мнению евробюрократов и либеральных глобалистов. Новый посол США в Польше Томас Роуз говорит открыто, что интересом США является дистанцирование Польши от Брюсселя, укрепление ее независимости от ЕС. Пит Хегсет, глава Минобороны Соединенных Штатов, во время своего визита в Польшу предложил реанимировать проект «Форт Трамп», предполагающий размещение до 100 тысяч американских военнослужащих. В это же время проевропейский премьер-министр Дональд Туск в ответ присоединился от лица Польши к «коалиции желающих» – группе стран, выступающих за продолжение военной помощи Украине – и подписал с президентом Франции Макроном соглашение, предусматривающее фактически оборонный союз Парижа и Варшавы вплоть до распространения французского ядерного зонтика на нее.