Что решили Россия и Украина в Стамбуле – заявление Мединского по итогам переговоров

В Стамбуле завершились переговоры делегаций России и Украины. Они длились около двух часов. Встреча проходила в рабочем офисе президента Турции – дворце Долмабахче – в закрытом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам переговоров глава делегации России Владимир Мединский заявил, что российская сторона осталась удовлетворена контактом с украинскими переговорщиками. По его словам, вскоре последует еще одна встреча. В частности, стороны договорились о самом масштабном обмене пленными с начала конфликта.

Владимир Мединский, помощник президента России: Мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты. О чем договорились? Первое, в ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными 1 000 на 1 000 человек. Второе, украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению. И третье, мы договорились, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях.

В ходе переговоров за столом было равное число представителей Москвы и Киева, по 11 человек. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, украинскую – глава Минобороны Рустем Умеров. Незадолго до начала встречи глава российской делегации провел беседу с представителем Государственного департамента США Майклом Энтоном.

Напомним, с начала конфликта между Россией и Украиной в 2022 году стороны предприняли несколько безуспешных попыток урегулирования. Первые три раунда переговоров тогда прошли в Беларуси.