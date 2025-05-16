О событиях, к которым сейчас приковано внимание всей мировой общественности. В Стамбуле начались переговоры делегаций России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия выступила против присутствия на встрече представителей США и Турции. После приветствия участники из этих стран покинут зал. Москва рассматривает переговоры в Стамбуле как продолжение мирного процесса, который был прерван украинской стороной три года назад. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский. Некоторые СМИ со ссылкой на украинский дипломатический источник сообщили, что Киев 16 мая намерен обсудить прекращение огня и возможную встречу президентов России и Украины.