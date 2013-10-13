Пресс-конференция Александра Лукашенко представителям российских региональных СМИ. Мнения минчан

Новости Беларуси. Пресс-конференция президента Беларуси российским региональным СМИ стала по-настоящему знаковым событием этой недели. Она проходила в формате открытого и доверительного диалога, который порой переходил в живую дискуссию и обмен мнениями. Темы были затронуты самые разные. По сути, глава государства озвучил программные заявления по развитию Беларуси в экономике, внешней политике, социальной сфере и госуправлении. Президент подтвердил развитие стратегического партнерства с Российской Федерацией.

Пресс-конференция получила огромный общественный резонанс и сегодня активно обсуждается как экспертами, так и простыми белорусами.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Сам факт, что президент дает такие обширные пресс-конференции, большие, причем он дает их не местным журналистам, а людям, которые являются гостями в нашей страны, говорит о том, что проводится весьма открытая политика. Потому что обычно политики очень сдержанны и осторожны в своих высказываниях, они никогда не говорят то, о чем можно промолчать. В данном случае это не так.

Минчане:

Ответы были полные. Позиция, я считаю, соответствует, то есть он отвечал на вопросы конкретно.

По поводу распределения, может, с какой-то стороны он в большей степени даже и прав. Должен отработать человек, получив бесплатное образование.

Очень понравилось, что были затронуты вопросы повышения оплаты преподавателям, поскольку это мне близко.

Все правильно было сказано в том плане, что все, что мы хотим получить, нужно заработать. Поэтому, конечно, работать нужно, и работать много. Все, что было сказано, будет сделано. Очень на это надеемся.

К разговору были приглашены более 90 журналистов, представляющих федеральные средства массовой информации, издания из регионов и союзные масс-медиа. В рамках пресс-тура по нашей республике репортеры смогли своими глазами увидеть как живет современная Беларусь, чтобы потом об этом рассказать у себя на родине. 130 миллионов человек. И это только потенциальная телеаудитория. Совокупный тираж печатных изданий – почти 3,5 млн экземпляров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.