Александр Лукашенко 17 ноября проведет пресс-конференцию для представителей российских региональных СМИ

Новости Беларуси. Участники пресс-тура российских СМИ в Беларусь 16 октября знакомятся с Бобруйском. В центре внимания – социально-экономическое развитие региона. До этого в Могилевской области журналисты побывали в областном центре и Шкловском районе.

Завтра конечной точкой для представителей российских СМИ на белорусской земле станет Минск. Ожидается, что в столице для представителей российских региональных средств массовой информации пресс-конференцию проведет Президент Беларуси. На нее аккредитованы около 100 представителей СМИ и блогосферы из 46 регионов России.

Алексей Коноплев, заместитель главного редактора газеты «Волжская коммуна» (Самара, Россия):

Впечатления от пресс-тура самые замечательные. Действительно, показали интересные объекты (социальные, промышленные, экономические). И завтра будет пресс-конференция с Президентом. Уже есть мысли, есть желание, возникли вопросы к Президенту. В частности мне бы хотелось спросить у него о патриотическом воспитании молодежи.

Пресс-конференция Президента Беларуси для представителей российских СМИ традиционная. Нынешняя станет 13 по счету. Прямая трансляция из Дворца Независимости начнется в 10 утра по белорусскому радио. Телевизионную версию пресс-конференции покажут в вечернем эфире главные телеканалы нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.