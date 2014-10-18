Александр Лукашенко: Создается воронка в центре Европы. Мы будем убивать друг друга. Славяне будут гробить друг друга

Новости Беларуси. В Минске прошла пресс-конференция Президента Беларуси представителям российских региональных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общение главы государства с российскими журналистами по традиции завершило пресс-тур репортеров по нашей стране. В этот раз его основная часть прошла в Витебской области.

В пресс-конференции приняли участие свыше 100 представителей как федеральных средств массовой информации, так и изданий из регионов, а также союзных масс-медиа. Общение длилось больше 5 часов. Темы, которые интересовали присутствующих журналистов, самые разные — от интеграционных объединений, в частности Евразийского экономического союза, до проблем малых деревень.

Традиция организации пресс-туров началась еще в 2003 году. Темы за это время поднимали самые разные. Если в 2010 больше говорили о преодолении последствий мирового финансового кризиса, в 2013 году обсуждали сотрудничество Беларуси и России, то сегодня ситуация в регионе волей-неволей задет тон разговору. Украинский вопрос стоит остро.

Президент предлагает начать с мира. Это касалось и сегодняшней встречи — первого вопроса от межгосударственной телерадиокомпании «Мир» да и в целом ситуации в соседней стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаю, многие из вас преодолели тысячи километров, чтобы быть сегодня на нашей земле, на пресс-конференции. За это вам особая моя признательность. Те, кто уже не в первый раз принимает участие в подобной встрече, знают, что я всегда стараюсь отвечать на все вопросы искренне и откровенно - это главный принцип нашей пресс-конференции. Так будет и сегодня. И вас, дорогие братья-россияне, прошу только об одном: покажите нашу страну без всяких приукрашиваний, но не так, как иногда это делают, к сожалению, федеральные средства массовой информации. В лучшем случае они замалчивают, что есть такая братская и самая близкая для России страна, ну а в худшем случае - вы все видите сами. Поэтому я хотел бы, чтобы наши братья-россияне узнали правду о Беларуси без приукрашивания действительности, но и не умаляя того, что нам в этих сложных условиях удалось достичь. Для нас это важно. Чего греха таить: объективной информации в России о Беларуси не хватает, к сожалению.

Вы прекрасно видите, что сегодня происходит на планете - ее буквально трясет от междоусобиц и вооруженных конфликтов. Это результаты той стратегии управляемого хаоса, который наносит серьезный ущерб многим государствам разных континентов, к сожалению, включая сегодня и нашу Европу. Мы тоже знаем, кто управляет этим хаосом, кто создает, кто решает таким образом свои проблемы за счет дестабилизации огромных регионов и натравливания одних народов на другие.

В это непростое время, я уверен, и белорусам, и россиянам нужно быть вместе. Перед лицом новых угроз мы должны быть сплоченными как никогда. Мы должны быть готовы подставить друг другу плече, по-партнерски решать все возникающие разногласия. Нам нужно быть обязательно сильными, не стесняться отстаивать свои интересы сообща - как экономические, так и политические.

Все мы, белорусы, русские, украинцы, вышли, по сути, из одного «гнезда» - славянского. Поэтому просто по-человечески больно смотреть на то, что происходит сегодня в Украине. Очевидно, что вбить клин в отношения между нашими странами пытаются извне, чтобы поселить вражду и ненависть в сердцах исторически близких и родственных по духу народов. Но при этом и мы хороши: мы для этого даем повод, а иногда, как в Украине, создаем для этого почву, для этого давления извне. Наша позиция такова: боевые действия и гибель людей на востоке Украины должны быть прекращены окончательно и бесповоротно.

Думаю, у вас, уважаемые друзья, есть немало вопросов ко мне, и я постараюсь в более сжатой форме, если это возможно, нежели в прошлый раз, на них ответить.

Один из вопросов касался того, какие направления сегодня Президент считает приоритетными для развития страны.

Александр Лукашенко:

Вот вы говорите, Парк высоких технологий. У нас сегодня уже там 18 тысяч продвинутых людей. Из 10 крупнейших компаний, которые пользуются услугами, по-моему 5 уже там работают. Когда-то приехали ко мне конгрессмены из Америки (я попробую воспроизвести, я об этом уже говорил, может быть, не впервые для некоторых). Они оценку дали нашим людям, которые там работают. Вот они говорят: «Когда к нам приезжают, это наши конкуренты в Америке». Крупный миллиардер говорит: «Ко мне приезжают и спрашивают, где это можно сделать». И он отвечает: «Если вы хотите сделать сложное - можете сделать это в Америке, если вы хотите сделать слишком сложное - можете сделать это в Индии, но если вы хотите сделать что-то невозможное - поезжайте в Беларусь». Примерно так он высказался. Это наши конкуренты, наши противники, можно сказать. Он приехал и меня начал благодарить. Значит, правильно поступили. Это что касается высоких технологий.

Мы создали в Беларуси свой искусственный спутник и российским ракетоносителем забросили его на орбиту, и он сегодня там летает. Для чего? Да, имидж - мы стали космической державой, нас записали в этот клуб и так далее. Но главное не это. Создав свой спутник, мы сектор экономики, часть предприятий, подняли на этот уровень - на высокий технологический уровень.

Дальше. Нам говорят, в постчернобыльской стране строить атомную станцию? Это было непросто: убедить людей и прочее. Я на это пошел. В предвыборную кампанию принял решение о строительстве атомной электростанции. Что это такое? Это в этой сфере высочайшие технологии, которые поднимут опять же определенный сектор наших предприятий, машиностроительных и прочих, на высочайший уровень.

Второе направление - это строительство и модернизация предприятий, завязанных на собственные ресурсы и сырье. Главное наше сырье вы видели - это земля, кроме мозгов и рабочих рук (это Парк высоких технологий), дерево - деревопереработка. Если вы видели, это одно из модернизированных предприятий.

Журналист (Калининградская область):

Очень подкупило то, что оборудование на этом заводе было и немецкое, и белорусское. Мне кажется, это и есть та тема импортозамещения, о которой сейчас все говорят.

Александр Лукашенко:

Абсолютно правильно. Совершенно верно. Модернизируя здесь, мы, опять же, у них брали кредиты и покупали самое современное оборудование, чтобы выпускать конкурентоспособный продукт. Но некоторое оборудование мы можем делать сами, зачем нам покупать? Есть кредит. Мы их разместили на собственных предприятиях. Некоторые не хотели - заставили это делать и модернизировали. По-моему, 12 предприятий?

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Модернизировали 12 предприятий, причем объем инвестиций от 125 миллионов долларов до самого крупного проекта - 860 миллионов долларов. Это Солигорский комбинат, ЦКК, производство сульфатной биоцеллюлозы.

Александр Лукашенко:

И все это востребовано на рынке. Смотрите, в сельском хозяйстве. Я говорил, что были пустые полки (я же это помню). Мои выборы, предвыборная кампания сдерживали еще цены. Все - нечего есть, талоны вводили разные и так далее. Сегодня зайдите в магазин. Может быть, в Москве у вас там больший колорит, больший музей, чем у нас в Беларуси, но у нас есть все, чтобы жить и питаться. И еще 7 миллиардов долларов мы экспортируем от Венесуэлы до России продукты питания. Никто в это не верил. Почему это случилось? Не потому что мы умные такие и у нас сельское хозяйство. Мы модернизацией села занялись. И мы 45 миллиардов долларов вложили в модернизацию сельского хозяйства. Не вложишь деньги - ничего не возьмешь.

Один из вопросов касался укрепления статуса Беларуси на международной арене.

Это особенно заметно в последнее время в связи с успешно проведенными важными политическими форумами - саммитами СНГ, минскими переговорами по урегулированию ситуации в Украине, а также спортивными первенствами международного масштаба, такими как Чемпионат мира по хоккею.

Александр Лукашенко:

Я очень кратко. Не хочу говорить о Западе. Никогда Лукашенко не любили там и не полюбят, чтоб вы знали. Это у меня в крови, я это прекрасно понимаю. Такой Лукашенко Западу не нужен. К сожалению, видно, американцем нужен, может быть, как Яценюк, Саша Турчинов или Порошенко. Я совсем другой человек. Я очень прямолинеен, искренен. Я считаю (извините, отвлекаюсь), вот считают, политика - это грязное дело, а я хочу сделать и показать наоборот, что она не совсем грязная, что политика должна быть чистой и можно политику делать чистыми руками. Это никому не нужно. Я стою за независимость своего государства. Коль оно образовалось, есть белорусы - никто же не спорит, - у этих белорусов должен быть собственный дом или хотя бы собственная квартира в многоэтажке. Да, у нас братья. Я часто говорю. Вот Нурсултан говорит: «Что мы вот старший брат, младший - это не допустимо». А я Путину говорю: «Слушай, ты же старший брат (публично об этом)». «Слушай, ты не говори про это». «Как, - говорю, - ты старший брат, я согласен, но старший брат младшего никогда не обижает». Да, где-то даст пинка, когда не так делаешь, но никогда не бросит.

Что, нелогично? Поэтому давайте в этом отношении подобным образом действовать. Запад - «нет!»

Да, центр Европы. Украина разрушена, там невозможно сегодня Востоку и Западу перемещаться, общаться. Севернее нет дорог вообще. Так сложилась ситуация, что вот это немалое окно, примерно тысячу километров, это сотрудничество между Россией и Востоком, Западом и Америкой с другой стороны. Это экономическое.

Дальше, если уже откровенно говорить. Здесь же западники постоянно бывали и на выборах - они видели все, мы ничего не прятали. Даже наши враги на Чемпионате мира. Только мы двоим запретили, которые просто оскорбляли народ (не только меня - меня многие оскорбляют, мы им разрешили въезд, а кто народ оскорбляет...), двоих (швед и еще какой-то там был). А так все приехали. И это была моя позиция. Пусть едут даже и враги - они увидят страну, у них-то что-то человеческое осталнется. И это дало свой эффект. Это была последняя капля. Но они увидели - это нормальная страна.

И вот эти украинские события. Нужен был какой-то толчок, повод для того, чтобы нормально здравомыслящие на Западе (не весь Запад, как вы сказали) начали делать шаги навстречу Беларуси. И Украина, и наша позиция по Украине, видимо, явилась этим толчком, чтобы здравомыслящие на Западе, в Америке - бизнес, прежде всего - начали говорить, им представилась возможность сотрудничать с нами. Они этим воспользовались. И только. Не потому что они меня не считают диктатором - как считали, так считают, только не говорят. Не потому что они полюбили Лукашенко и страшно возлюбили белорусский народ, который вчера ненавидели - они также ненавидят. Но сейчас это уже не с руки говорить. Поэтому вот какие-то телодвижения пошли.

Мы сами и события в мире повернулись таким образом, что уже трепать Беларусь и вытирать о нее ноги как-то уже неприлично. Никто не поймет, даже на Западе. Вот и все. А не потому что мы изменились или изменили свою политику.



Читать подробнее на сайте СТВ: Обновлено в 16.30 09.03.2014Читать подробнее на сайте СТВ: /novosti-kitaya/poiski-propavshego-v-yuzhno-kitayskom-more-laynera-priostanovleny

Не всегда верно истолковывают журналисты позицию белорусского лидера по Крыму, вырывая слова из контекста. Политику Лукашенко удается сохранять равновесие в этом непростом вопросе. Так что лучше, говорит белорусский президент, не давить.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если вчистую говорить, что какое-то государство отняло часть территории у другого государства, это неправильно. Это я вам искренне и откровенно подтверждаю.

И не думайте, что я здесь боюсь, как некоторые в России, особенно у нас, оппозиция, нацмены наши, националисты меня пугают: сегодня Украина, завтра Беларусь, а послезавтра Казахстан или наоборот. Чепуха полная. У нас даже не рассматриваются на политическом уровне подобные варианты.

Я не допускаю, чтобы Беларусь там в какой-то очередности стала очередным государством, у которой Россия по каким-то причинам заберет часть территории или всю Беларусь.

Поэтому если вчистую рассматривать эту проблему с присоединением каких-то территорий другой страной и так далее, это неправильно, и вряд ли кто-то со мной станет спорить.

Но возникает другой вопрос: почему Россия пошла на этот шаг, кто в это виноват. Я украинцам после инаугурации Порошенко и всем журналистам, которые меня там окружили при 40-градусной жаре и прижали к стенке, начали меня теребить, разозлился, взял и сказал: ребята, вы что, считаете, что Крым ваш? Так почему вы тогда не воевали за этот Крым? Почему вы его отдали России без единого выстрела? Значит, вы не считаете, что эта ваша территория. Это плюс России. Второе, зачем вы направили острие своей революции против наших людей (русских и белорусов русскоязычных), зачем вы начали запрещать язык. Что, больше не было проблем? Вы начали угрожать жизни этих людей. И третье, вы что, хотели разместить в Крыму подразделения НАТО? Вы знаете нашу позицию, поэтому ищите причину не в России, а у себя.

Чем могли — помогли Украине. Здесь приютили жителей этой страны, а официальный Минск предоставил площадку для работы контактной группы. Белорусская столица стала идеальным местом для переговоров. Найти общий язык в этом конфликте сторонам ой как непросто.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Создается глобальная воронка в центре Европы, которая будет затягивать нас в эту бойню, в эту войну.

Таким образом, мы будем убивать друг друга. Славяне будут гробить друг друга, чуть ли не впервые.

И когда поступили (подчеркиваю) предложения с разных сторон о том, чтобы в связи с нашей позицией по этим вопросам собраться в Минске, я сказал: хорошо, вы мне скажите, что сделать, я сделаю. Не я выступил миротворцем. Не надо мне лавры чужие приписывать. Я дословно сказал: что мне сделать для этого, потому что я не приемлю этой войны. И не только потому (это главное), что там гибнут ни в чем не повинные дети и старики, а потому, что это причина глобального конфликта, воронка, о которой я сказал. Мы долго консультировались, я четко понял, что мне надо сделать и вот здесь, в центре Европы, мы собрались для того, чтобы обсудить этот вопрос. Как результат — да, там сейчас идет перестрелка, да, я не понимаю, зачем они воюют за этот Донецкий аэропорт. Как человек военный (нельзя, наверное, президенту так говорить) скажу: ну и черт с ними, кто хочет воевать, друг друга колошматить, пусть они лучше в аэропорту воюют, чем на жилых территориях, где гибли массово дети, старики, а потом морги были забиты, электричества не было, людей хоронили просто в огородах, а некоторые по несколько суток валялись на улице, людей не могли похоронить. Вы видите эти захоронения, не знаю, кто там кого убивал, расстреливал, но таких захоронений будет очень много по разным причинам. И то, чего удалось достигнуть здесь переговорной контактной группе в Минске это уже благо, уже вроде и в аэропорту не такие идут бои. Если есть какие-то перестрелки, там разберутся. Сейчас и наблюдателям можно работать, ОБСЕ, российские, да и наши людям (там есть с Украины, которые видят, что мирный процесс пошел). Почему? Потому что победителей в этой войне быть не может. Это понимают и в Украине, и в России, в Донецкой и Луганской областях. Все это понимают. Но почему тем не менее эти перестрелки идут? Если бы не было парламентских выборов, этот процесс шел бы быстрее.

Логичный и ожидаемый вопрос по следам саммита политиков СНГ и Таможенной тройки в Минске. Он прошел под девизом «ЕврАзЭС почил — да здравствует Евразийский экономический союз!». А что будет с Союзным проектом? Александр Лукашенко рассуждает о бонусах интеграции. Это Союзным государствам России и Беларуси не повредит. Только вот ратует белорусский президент за равноправие в таких объединениях.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы упрекали своих партнеров, что вы отступаете от уровня Таможенного Союза. Более того, вы не идете на принципы, которые должны быть при едином вот этом экономическом таможенном пространстве. Россия: ну, потому что нефть и газ - это вещи дорогие, к 2025 году мы будем готовы. Казахи по своим каким-то принципам. А я им всегда говорю: слушайте, господа хорошие, зачем вы тогда затеяли этот Таможенный Союз и Экономический союз, если вы боитесь? Волков бояться — в лес не ходить. России ли бояться? Ведь речь шла, если говорить, о нефти, газе и других вещах. Речь идет только о Беларуси. Поэтому это не к нам вопросы, что мы отступили, создавая этот Союз, от некоторых принципов, которые были декларированы, уже действовали в нашей договоренности по Таможенному Союзу, не говоря уже о Союзном государстве.

Я уже много говорил о Союзном государстве, коль вы затронули эту тему. Поверьте, это тоже не наша вина, что сегодня народы не удовлетворены тем уровнем реализации договора о Союзном государстве. Это не наша вина.

Коренной вопрос: мы должны были вынести на референдум в России и Беларуси Конституцию будущего Союзного государства. Руководство России на это не пошло.

Журналисты говорили, что в последнее время Минск в центре событий и спортивных, и политических. Заметно изменилась и риторика западных политиков в отношении руководства Беларуси. Президент приоткрыл часть непубличных переговоров. Рассказал, что предложил западным партнерам план по выходу из кризисной ситуации в регионе.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Когда мне позвонили определенные люди, говорю: «что ты диктатору звонишь с Запада». Я их упрекнул, говорю: «ясно, что без согласия дяди Сэма позвонили». А вообще удивительно, диктатору позвонили! Я пошутил — вы правы.

Ситуация страшная. Если вы хотите, чтобы там стабилизировалась обстановка, у нас есть собственное видение, если хотите, свой план. Запад этот план не принял. Хотя я закладывал свою голову, что мы стабилизируем там обстановку. К сожалению, не вдаваясь в подробности, я это предлагал и России. И Россия его отклонила. Вот и судите сами, что происходит в Украине.

Я очень боялся и предупреждал, что в самом близком времени произойдет столкновение в Украине двух мощных сил. И Украина окажется ареной противостояний этих сил. Этого допустить нельзя, потому что уничтожим страну, обозлим 40 млн человек наших людей, прежде всего, которые знают русский язык и разговаривают на нем и думают так, как мы. Этого допустить нельзя! Это нарушение целостности в Украине приведет к тому, что будет пианино с одной и с другой стороны. Одни будут играть на одной стороне, другие на другой. Этого тоже допустить нельзя, потому что в истории этого быть не может, потому что таких музыкальных инструментов нет. Я об этом тоже предупреждал. Но этот план принят не был. Значит, эта бойня кому-то нужна.

На фоне санкций Запада в отношении России Беларусь готова подставить плечо. В результате продовольственного эмбарго многие товары для россиян отказались вне зоны доступа. Но о реэкспорте и речи не идет. Это невозможно. Максимум — в республике готовы переработать европейское сырье, чтобы поставить уже готовый продукт. В целом, наши экспортеры могут нарастить поставки белоруских товаров, не вздувая цены до облаков.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сейчас и белорусское качественное имеет цену, но цена эта по нашей причине выросла на 5-7%, на какие-то продукты на 8%. Но у вас же цена на отдельные продукты в 2 раза подскочила. 30-50%. А где этот рост? Он у вас, а не по нашей причине. Вот в чем вопрос. Поэтому не надо блокировать поставки продуктов питания. Это не секрет, мы до сих пор составляем балансы поставок нашей продукции на ваш рынок, то есть нам определяют, хотя у нас Союз, свободное перемещение товаров декларировали. Нам говорят: вы вот везите столько мяса, столько молока. Почему? Потому что ваши лоббисты боятся больших поставок, потому что цены упадут. А вам, частникам, это не нужно. Вот в чем глубинная причина этого. А у каждого крыша над головой. Вот там наверху. У нас это невозможно и недопустимо. Поэтому мы вас призываем просто к открытости. То, что вы декларировали, давайте в этом плане работать. Если в Краснодарском крае произведенное молоко и мясо в два раза дороже, чем поставляемое из Беларуси, так оно не дороже, у вас там климат лучше, потому что ваши частники хотят карман набить побыстрее и цену отсюда вздувают. Пусть конкурируют с белорусами.

Главу государства попросили определить «точки роста» Беларуси. На что страна будет ориентироваться в ближайшие годы? Это использование новейших технологий в любом производстве и опора на собственные ресурсы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы вынуждены идти на жесточайшую модернизацию. Заимствуем. Что угодно. Но если мы хотим выжить, нам надо модернизироваться. То есть совершенствовать производство — вот в чем суть. И этой точкой роста вся страна стала, потому что у нас принята программа модернизации. Смотрите, в сельском хозяйстве, я говорил, что были пустые полки. Сегодня зайдите в магазин, может быть, в Москве у вас больший колорит, чем у нас, но у нас есть все для того, чтобы жить.

Конечно, в ситуации, когда под боком разгорается такой конфликт хочешь - не хочешь будешь думать о собственной безопасности. Поэтому президент такое внимание уделяет армии и развитию Вооруженных Сил страны. С настороженностью в Беларуси воспринимают и попытки продвижения НАТО на Восток.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Лукашенко всегда был и есть против НАТО и других телодвижений и «бряцания оружием». Хотя я вынужден заниматься вооружением, оружием. Я недавно сказал: никто вам самое эффективное современное оружие не продаст, тем более, нам. Нам знаете, что предлагают россияне?

Говорят: мы вам орудие не дадим, мы вас защитим, когда надо будет.

А я думаю: завтра начнутся эти столкновения, у нас нет оружия, есть обещания руководства России защитить. Тогда надо бегом встать возле стены Кремля, стучать головой на коленях: помогите, защитите нас. Правильно?! Поэтмоу надо иметь свою армию. Она должна быть вооружена современным оружием.

Вопросы от российской прессы касались самых разных аспектов: и как белорусы помогают украинским беженцам, что делают в республике для детей-сирот, как развивают агрогородки и в каких сферах создают рабочие места.

Алексей Соловьев газета «Коммуна» (Воронеж):

Скажите, вы как президент Республики Беларусь, какую идеологию исповедуете? Коммунистическую, социалистическую, социал-демократическую, комсомольскую или иную? Какая идеология объединяет сегодня народ Беларуси?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Какая разница, какого цвета кошка, лишь бы мышей ловила. Я поручал, старался сам изобрести вот эту государственную идеологию. Но чтобы мне легло на душу, так и не легло. Вот я не могу сказать, что как у коммунистов была идеология, мы свято в это верили, нам там, порой, пудрили мозги, порой, мы сами к этому приходили, были убеждены. Мне говорят: наша идеология - это глубочайший патриотизм и прочее. Ну да, патриотизм, но это и без идеологии понятно. А нужна такая зажигающая вещь, которая была воспринята всем обществом и к которой бы стремились.

Вдоволь наговорившись о политике внешней, перешли журналисты к темам внутренним. Например, как относится белорусский лидер к женщинам во власти. Кому как ни журналистке из «Пензенской правды» такой задать?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Пусть мужики на меня не обидятся. Я больше во власти доверяю женщинам. Они более аккуратны, осторожны, менее авантюрны, они никогда, по большому счету, в коррупцию не ввяжутся. Есть разные женщины, но в подавляющем своем большинстве я доверяю женщинам больше.

Беларусь в преддверии очередной президентской кампании. Так что неудивительно, что о планах на следующий год спросили у Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если бы выборы были завтра, я бы вам сказал: да, пойду. Но до выборов еще почти год. Что произойдет за этот год не понятно. Мне недавно предлагали: я могу на выборы пойти и в марте следующего года. Как бы ни сложилась ситуация, выборы состоятся в октябре-ноябре, как общество воспринимает и как оно готово. Когда пять лет заканчиваются, тогда и пойдут выборы, а подстраиваться под ситуацию, чтобы сохранить власть. Зачем? Все равно у народа останется зазубринка, а наши оппоненты получат факт для критики. Поэтому это очень непростой вопрос. И не подходите к нему просто. Ах, вот выборы. Кто, если не Лукашенко. Хватит ему, пускай будет другой. Нет, народ уже понимает, что такое другой, особенно после украинских событий.

Потенциальная аудитория читателей и зрителей огромна — от Калининграда до Владивостока. Возможное количество телезрителей превышает 135 миллионов человек. Представители российских региональных СМИ задали Александру Лукашенко более 20 вопросов.

Евгения Чеснокова, корреспондент газеты «Республика Татарстан» (Казань):

Сегодня ситуация такова, что больше всего обращаешь внимание именно на позицию Беларуси в отношении украинских событий. Очень радует, что у России есть такой надежный партнер как Беларусь, что президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко занимает такую взвешенную позицию в отношении всех этих событий.

Дмитрий Ефимов, корреспондент телекомпании «Каскад» (Калининградская область):

Вопрос, касаемый Украины, был самым важным, обсуждаемым, что, в принципе, было логично. В принципе, мне позиция президента Беларуси касаемо этого вопроса нравится.

Андрей Антонов, корреспондент газеты «Новый Петербург» (Санкт-Петербург):

Естественно, сельское хозяйство, предприятия сельского хозяйства посмотрели. Беларусь уже давно славится своим сельскохозяйственным производством. Многие товары есть у нас: продукты питания. Могу сказать, что они пользуются большим спросом.

Елена Тренкина, руководитель пресс-службы министерства экономики Омской области:

Мне кажется, что такие мероприятия очень важны для нас, для российских СМИ, потому что именно в них мы больше узнаем информации о том, что происходит здесь. Мы видим именно те точки соприкосновения и те точки роста, о которых я говорила, в том числе и в части сотрудничества и экономического, и социального.

Геворг Мирзаян, корреспондент отдела мировой политики журнала «Эксперт» (Москва):

Запомнился, прежде всего, сам президент. То есть 5 с половиной часов пресс-конференция, при этом все 5 с половиной часов господину Лукашенко удавалось держать аудиторию в тонусе.