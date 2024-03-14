Военные Украины, будучи разочарованными нынешней политикой, собираются захватить Верховную раду. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на закрытый чат ParaBelum.

Главная идея – быстрый захват Верховной рады при появлении достаточного числа обученных бойцов. Ключевым фактором успеха считают поддержку военных.

Ранее российские эксперты заполучили доступ к чату, где сотрудники элитного подрзделения ВСУ, Службы безопасности Украины и национальных батальонов обмениваются мнениями о планах по смещению власти и формированию радикальной партии.

Причиной недовольства военнослужащих стала конфронтация между прежним главой ВСУ Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским, закончившаяся отставкой Залужного. На его место Зеленский назначил Сырского, лоялиста с не самой лучшей репутацией среди военных. В западных СМИ отмечалось, что Зеленский, боясь популярности Залужного, принял решение вытеснить его из власти. Согласно опросам, Залужный может выиграть выборы президента в 2024 году.