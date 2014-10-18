Прямой эфир

Путин и Порошенко обсудили вопросы России и Украины на международном форуме «Азия-Европа» в Милане

18 октября 2014 17:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Ситуация на юго-востоке Украины стала одной из ключевых тем на международном форуме «Азия-Европа» в Милане. На саммит собрались главы более 50 государств и правительств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе делового завтрака прошла встреча Президентов России и Украины.

На нем также присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и глава Евросовета Херман Ван Ромпей.

Владимир Путин и Петр Порошенко договорились приложить больше усилий для прекращения огня, а также о совместном патрулировании границы с помощью беспилотных аппаратов. Главы государств обсудили и предстоящие выборы в Украине.

Владимир Путин позитивно оценил встречу с Петром Порошенко и заявил европейским лидерам, что не хочет видеть Украину раздробленной.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года # Саммит в Минске 26 августа 2014 года

Другие новости рубрики

Все новости
В США защитники прав животных требуют уравнять в правах обезьяну с человеком
18 октября 2014 17:24

В США защитники прав животных требуют уравнять в правах обезьяну с человеком

Киев за неделю до выборов в Верховную Раду: с митингами, без отопления, горячей воды и... долларов
18 октября 2014 17:22

Киев за неделю до выборов в Верховную Раду: с митингами, без отопления, горячей воды и... долларов

Пётр Порошенко подписал закон об особом статусе Донбасса
17 октября 2014 08:07

Пётр Порошенко подписал закон об особом статусе Донбасса