Путин и Порошенко обсудили вопросы России и Украины на международном форуме «Азия-Европа» в Милане

Новости Испании. Ситуация на юго-востоке Украины стала одной из ключевых тем на международном форуме «Азия-Европа» в Милане. На саммит собрались главы более 50 государств и правительств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе делового завтрака прошла встреча Президентов России и Украины.

На нем также присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и глава Евросовета Херман Ван Ромпей.

Владимир Путин и Петр Порошенко договорились приложить больше усилий для прекращения огня, а также о совместном патрулировании границы с помощью беспилотных аппаратов. Главы государств обсудили и предстоящие выборы в Украине.