Премьер-министр Беларуси провёл переговоры с наследным принцем Омана
Беларусь и Оман намерены расширить торгово-экономические связи. Главную цель официального визита обозначил глава белорусского правительства Роман Головченко на встрече с заместителем премьер-министра по делам Совета министров Омана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны определили основные направления и проекты двухстороннего сотрудничества на ближайшую перспективу. Говорили и о взаимной поддержке на международной арене. У нас высокий уровень взаимопонимания на политическом уровне. После расширенной встречи диалог продолжился в формате тет-а-тет. Без участия прессы.
Головченко встретился с министром культуры, молодёжи и спорта Омана – читайте здесь.
Наследный принц Омана, министр молодежи, культуры и спорта выразил надежду, что взаимодействие в этом направлении будет и дальше развиваться.
Зиязин бен Хайсам Аль Саид, наследный принц, министр молодежи, культуры и спорта Омана:
Отношения между нашими странами продолжаются несколько десятилетий и развиваются в нескольких областях. Надеюсь, что сферы нашего сотрудничества будут расширяться. Я будучи министром культуры также рад тому, что сотрудничество между нашими странами в сфере культуры развиваются. Происходили различные культурные мероприятия между нашими странами. Я рад тому, что сотрудничаем и между музеями.
Позиции наших стран совпадают по ключевым региональным и глобальным вопросам. Мы продолжаем устойчивый диалог по различным направлениям – в политической и экономической сферах. Строим отношения и в рамках «народной дипломатии». Ожидается, что итогом официального визита станет церемония подписания внушительного пакета документов.