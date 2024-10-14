Премьер-министр Беларуси провёл переговоры с наследным принцем Омана

Беларусь и Оман намерены расширить торгово-экономические связи. Главную цель официального визита обозначил глава белорусского правительства Роман Головченко на встрече с заместителем премьер-министра по делам Совета министров Омана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны определили основные направления и проекты двухстороннего сотрудничества на ближайшую перспективу. Говорили и о взаимной поддержке на международной арене. У нас высокий уровень взаимопонимания на политическом уровне. После расширенной встречи диалог продолжился в формате тет-а-тет. Без участия прессы.

Головченко встретился с министром культуры, молодёжи и спорта Омана – читайте здесь.

Наследный принц Омана, министр молодежи, культуры и спорта выразил надежду, что взаимодействие в этом направлении будет и дальше развиваться.