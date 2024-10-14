Беларусь примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС

По прибытии Роман Головченко провел краткую встречу с министром иностранных дел Султаната. Сегодня, 14 октября, работа продолжится. Запланирован ряд переговоров, по итогам которых стороны подпишут весомый пакет документов. Завтра и послезавтра белорусская делегация посетит Исламабад. В повестке дня – встречи с премьер-министром Пакистана и первым вице-президентом Ирана. Также Роман Головченко примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Это будет первое для Беларуси заседание в качестве полноправного участника организации. По итогам официального мероприятия запланирована церемония подписания документов.