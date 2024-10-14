Головченко встретился с министром культуры, молодёжи и спорта Омана

Вопросы развития сотрудничества в новых условиях будут рассмотрены в ходе посещения премьер-министром Беларуси Омана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отношения между нашими странами развивались очень динамично. Однако за последние годы в мире произошло много событий – пандемия, политические, экономические кризисы. Поэтому пришло время сверить часы и нащупать новые точки роста.

Об этом глава правительства заявил на встрече с наследным принцем, министром культуры, молодежи и спорта Султаната Оман. Премьер-министр прибыл в Султанат накануне и сразу провел краткую встречу с министром иностранных дел Султаната. Стоит отметить, что это первый визит на уровне главы правительства. На сегодня также запланирован ряд переговоров, по итогам которых ожидается подписание пакета документов. А уже завтра, 15 октября, белорусская правительственная делегация посетит Исламабад. В повестке дня – встречи с премьер-министром Пакистана и первым вице-президентом Ирана. Также Роман Головченко примет участие в заседании Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Это будет первое для Беларуси заседание в качестве полноправного участника организации. По итогам официального мероприятия запланирована церемония подписания документов.