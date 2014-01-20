Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович прибыл с официальным визитом в Китай

Новости Китая. Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Китай. Михаил Мясникович пробудет в Поднебесной до 23 января. За это время руководитель белорусского Правительства встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, проведет официальные переговоры с премьером госсовета Китая Ли Кэцяном.

Программой пребывания предусмотрено посещение ряда корпораций, а также совместных предприятиях, которые расположены в Харбине. По итогам визита будет подписан ряд двусторонних, а также международных документов.

Сегодня сотрудничество Беларуси с Китаем развивается по всем направлениям, ведется активный политический диалог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Гринкевич, начальник управления Азии, Австралии и Океании МИД Республики Беларусь:

Наш товарооборот с Китаем превысил 3 млрд долларов. Причем наши торгово-экономические отношения с Китайской Народной Республикой основаны не только на чистой торговле, но и в значительной степени на развитии производственной кооперации, на создании совместных производств, на открытии совместных предприятий.