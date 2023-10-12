Премьер-министр Беларуси и губернатор Челябинской области обсудили перспективы сотрудничества

Новости Беларуси. От промкооперации до интеллектуального потенциала. В рамках визита правительственной делегации Беларуси в Челябинск объявлено о реализации ряда взаимовыгодных проектов. Об основных направлениях сотрудничества и их перспективах говорили 12 октября премьер-министр Беларуси Роман Головченко и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важнейшая тема – промышленная кооперация. В частности, речь шла о развитии машиностроительной отрасли. Уже есть договоренности на поставки в Челябинскую область отечественной техники. Всего около 300 машин, большую часть из которых уже доставили в регион. Перспективная точка роста – сельское хозяйство. Белорусские предложения в этой сфере – от поставок оборудования до комплексных решений в области строительства различных объектов сельхозназначения: овощехранилищ, молочно-товарных ферм и зерносушильных комплексов.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Есть сферы, которые еще далеко не полностью раскрыты. В регионе очень развит интеллектуальный потенциал: большое количество учебных заведений, конструкторские бюро работают, институты. Но необходимо интенсифицировать в той же сфере робототехники, в сфере цифровизации, беспилотных систем. Я уверен, что мы найдем местные структуры, с которыми сможем вступить в кооперацию и предложить области, наши инновационные разработки в сельском хозяйстве.

Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Беларуси:

Урал – это наш уже проверенный партнер. И мы поставляем на его конвейер свои комплектующие, различные запчасти, в основном это продукция холдинга «Автокомпоненты», причем очень большая, широкая гамма. И «Автокомпоненты» активно работают, каждый год идет увеличение объемов поставок, причем делается это на системной основе в рамках подписанного соглашения.

Также планируется важный совместный проект в строительной сфере. Однако подробности пока не раскрываются. Сторонам необходимо сблизить позиции для принятия окончательного решения о реализации проекта. Кроме этого, уже проработан вопрос по прямому авиарейсу между Минском и Челябинском.