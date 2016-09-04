Председатель Сената Парламента Казахстана – о сотрудничестве с Беларусью, вступлении в ВТО и выборах

О новых возможностях торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Казахстана, перспективах вступления во Всемирную торговую организацию – программа «Неделя» на СТВ записала разговор с Председателем Сената Парламента Казахстана.

О двустороннем сотрудничестве

Действительно, президенты наших государств встречаются довольно часто. Насколько мне известно, они поддерживают и личные контакты, и, конечно же, деловые связи. Относятся друг к другу с большим уважением. И это очень хорошо для развития сотрудничества между нашими государствами. Что касается проблем, они существуют. Для этого был создан экономический союз. Не все вопросы решаются сходу в этой организации. Вообще, интеграция – это довольно сложный процесс. Он требует больших усилий соответствующих государств и, конечно же, должной квалификации. Ключевые вопросы – это политическая воля глав государств для нахождения компромиссов. В данном случае по вопросам торговли. Я считаю, что мы должны в полной степени задействовать Евразийскую экономическую комиссию. Пока она еще не работает как настоящая международная организация. И главы государств, насколько мне известно, тоже не совсем довольны деятельностью Евразийской экономической комиссии. Вполне справедливо высказывают претензии. Поэтому работы очень много. Нельзя ожидать быстрых результатов. Но очень важно, что и президенты, и парламенты наших стран, и, конечно же, народы наших государств хотят иметь более тесную интеграцию в экономической сфере, в гуманитарной. Это крайне важно с учетом сложной геополитической ситуации. В целом, Евразийский экономический союз превращается в значимый геоэкономический (я подчеркиваю: геоэкономический) фактор современных международных отношений.

О вступлении в ВТО

Всемирная торговая организация – это организация универсального характера. Казахстан вступил в нее позже России. Тем не менее, мы создали Евразийский экономический союз. Что касается Беларуси, то со стороны Казахстана будет проявляться постоянное желание и стремление помочь вступлению вашей страны в эту важную организацию. Я считаю, что по-любому рано или поздно нам придется вступать в эту организацию. Казахстан сделал чуть раньше, Беларусь сделает это чуть позже. Но не суть в этом, а суть в том, чтобы именно в рамках Евразийского экономического союза найти такие решения, которые могли бы способствовать именно сотрудничеству между нами.

О выборах

Я участвовал в наблюдении за выборами Президента в 2010 году. Мне ваши выборы понравились. Я, если вы помните, выступил со специальным заявлением, в котором сказал, что народ Беларуси сделал свой выбор и этот выбор мы все должны уважать.

Нам нужно наращивать сотрудничество с ОБСЕ. Эта организация универсальная. Что касается Казахстана, то для нас это приоритет, мы активно работаем в рамках парламентской Ассамблеи ОБСЕ. И считаю, что мы должны более тесно, более активно и продуктивно взаимодействовать с белорусской делегацией в ОБСЕ.