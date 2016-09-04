Последний шанс завоевать сердца избирателей на выборах в Парламент: до дня голосования осталась неделя

Новости Беларуси. Уже в ближайшие дни международное внимание к Беларуси станет особенно пристальным. Семь дней остается для дня голосования за кандидатов в новый парламент. В избиркомах никакого подготовительного ажиотажа не наблюдается. Списки избирателей проверены, остается дождаться бюллетеней. С 6 сентября уже можно будет проголосовать досрочно.

Вся атрибутика для голосования полностью готова, – рассказывает Николай Васильевич. Председатель этого избирательного участка – человек опытный. Как-никак сам дважды был депутатом. Теперь – с экскурсией для телеканала СТВ.

Николай Сергиенко, председатель избирательного участка № 511 по Старовиленскому избирательному округу № 105:

Списки избирателей подписаны, утверждены. Это уже официальный документ. Они хранятся у нас в сейфе, закрываются на ночь, под печать.

С просьбами и вопросами избиратели за последнее время не раз обращались. На участке могут проверить, есть ли фамилия в списке избирателей, расскажут о кандидатах или, к примеру, объяснят, что для участия в голосовании обязателен паспорт. А вот следить за ходом избирательной гонки будут эксперты. В том числе международные.

Николай Сергиенко, председатель избирательного участка № 511 по Старовиленскому избирательному округу № 105:

Здесь место для наших наблюдателей. Аккредитовано у нас сегодня уже 5 наблюдателей.

Их количество варьируется в зависимости от участка. Всего число национальных наблюдателей превысило 25 тысяч.

Николай Сергиенко, председатель избирательного участка № 511 по Старовиленскому избирательному округу № 105:

Кабины для голосования. Здесь освещение, ручки.

Кстати, опыт досрочного голосования мировой. Взять, к примеру, Азиатско-Тихоокеанский регион. Кроме того, в Канаде для отдельных групп избирателей выделяют три дня. В Финляндии досрочное голосование проводится в специальных избирательных участках, а также в местах временного пребывания избирателей. Даже специально составляют два списка: тех, кто свой выбор уже сделал, и тех, кто еще будет голосовать в основной день. Многие белорусы тоже на участки приходят досрочно. С особой ответственностью готовятся и к выборному дню.

Николай Сергиенко, председатель избирательного участка № 511 по Старовиленскому избирательному округу № 105:

Приходила девушка, которая первый раз голосует. Ей интересно посмотреть, как это будет, где. Она сверила себя по спискам.

А тем временем и на этом участке ждут. Бюллетени.

Ольга Якушик, председатель избирательного участка № 234 по Юго-Западному избирательному округу № 98:

Бюллетени для голосования получаются 5 сентября в окружной комиссии и привозятся на участок в сопровождении милиции.

На этом минском участке в списках около 1700 избирателей. И каждому готовы помочь. В эти дни у дежурного уточнить можно любой вопрос. Либо лично, либо по телефону. Кстати, еще и в понедельник с 17 до 19. В дни досрочного голосования работать все комиссии будут с 10 утра. Своих избирателей на выборы уже позвали.

Ольга Якушик, председатель избирательного участка № 234 по Юго-Западному избирательному округу № 98:

Разнесены по квартирам пригласительные с указанием номера участка, телефонов, по которым избиратель может обратиться.

Без преувеличения, на 100% готовы и члены участковых комиссий. Пока для учебы – репетиции процесса голосования. Не без каверзных ситуаций и вопросов. К таким экзаменам подключились и наблюдатели.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания шестого созыва:

Мы нигде не встречались с этой практикой, когда создаются какие-то ситуации жизненные, которые действительно возникают в ходе выборов. То ли забыл документ персональный, то ли пришел на другой избирательный участок, перепутал. Члены и участковых избирательных комиссий, и окружных избирательных комиссий четко знали, как себя вести в той или иной ситуации.

Кстати, миссия международных наблюдателей от СНГ самая многочисленная. Аккредитованы 328 человек. Всего же международных наблюдателей без малого пять сотен. На неделе представители БДИПЧ ОБСЕ встретились с главой белорусского государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень заинтересован, чтобы в наш парламент пришли настоящие профессионалы. Не важно, кто они будут по своим политическим убеждениям. Поверьте, в парламенте должны работать люди, которые умеют работать, которые умеют трудиться и писать законы. За те годы, которые я работаю Президентом, я не могу сказать, чтобы у нас был непрофессиональный парламент. Это были патриоты, которые ценят свою страну и которые умеют работать. Безопасность, честность, принципиальность – это главные задачи Президента. И я буду делать все, чтобы выборы у нас прошли таким образом. И чтобы после выборов наша страна оставалась такой же открытой, чистой, честной и безопасной. Это главная задача Президента. Многие нам много советуют. Мы – хорошие ученики. Учиться никогда не поздно. Но мы будем делать все, чтобы было как можно лучше для белорусского народа, чтобы мы выполняли и соответствовали основным демократическим критериям подобных выборов.

Кент Харстед, специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я уже в четвертый раз участвую в выборной кампании в Республике Беларусь и должен отметить, что, будучи координатором последних выборов, я отметил это в своем докладе, избирательный процесс становится все более открытым.

Кстати, выбирать будет из кого. Среди желающих получить депутатский портфель конкурс. Правда, не все кандидаты активны. Одновременно с регистрацией избирательные комиссии проводили жеребьевку телевизионного и радийного времени. Выступления кандидатов и их теледебаты помогают избирателям определиться. Но такой возможностью донести свои идеи до белорусов воспользовались далеко не все претенденты. Только на телеканале СТВ с дистанции под названием «теледебаты» сошли два десятка человек.

Уже во вторник, 6 сентября, избиркомы начнут принимать первых голосующих. Отдать свой голос досрочно можно будет с 10 до 14 и с 16 до 19, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.