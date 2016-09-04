Александр Лукашенко поздравил гостей и участников Дня белорусской письменности

Новости Беларуси. В адрес гостей и участников праздника поздравление направил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Год культуры проведение Дня письменности приобретает особое значение. Внимание общества сосредоточено на необходимости бережного сохранения лучшего духовного достояния, дошедшего до нас сквозь века, и обогащения национальной сокровищницы достижениями наших талантливых современников, поскольку историческая память и гордость за Родину служат прочным фундаментом для дальнейшего развития страны.