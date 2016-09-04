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Александр Лукашенко поздравил гостей и участников Дня белорусской письменности

04 сентября 2016 07:52
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Новости Беларуси. В адрес гостей и участников праздника поздравление направил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Год культуры  проведение Дня письменности приобретает особое значение. Внимание общества сосредоточено на необходимости бережного сохранения лучшего духовного достояния, дошедшего до нас сквозь века, и обогащения национальной сокровищницы достижениями наших талантливых современников, поскольку историческая память и гордость за Родину служат прочным фундаментом для дальнейшего развития страны.

# Александр Лукашенко # День белорусской письменности

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