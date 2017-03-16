Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ 16 марта примерила белорусское пальто и попробовала шоколад

Новости Беларуси. Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ. Об этом 16 марта заявил глава государства на встрече с председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Кристин Муттонен в Беларуси не первый день. 15 марта встречи прошли в белорусском парламенте. Стороны подписали соглашение по 26 ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Она состоится в июле в белорусской столице. Как подчеркнул Александр Лукашенко, наша страна сделает все возможное, чтобы предстоящая сессия стала лучшей в истории проведения подобных встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С визитом в Беларуси председатели Парламентской Ассамблеи третий раз. До этого Синеокую посещали в 2009 и 2012. Вот только встречи на столь высоком уровне не проводились. Программа визита Кристин Муттонен обширная, и это не удивительно. Уже началась подготовка к 26 ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Около 700 гостей Минск соберет с 5 по 9 июля. Решение о месте проведения принято было единогласно. Беларусь такой знак доверия оценила.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы вам благодарны за то доверие, которое оказано Беларуси в плане проведения сессии Парламентской Ассамблеи. В плане этих мероприятий и этой сессии нам действительно надо обсудить многие вопросы. Я хочу вам честно и открыто сказать, что

мы сделаем все, чтобы это была лучшая в своей истории подобная сессия. Мы хотим этим продемонстрировать, что Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ, и не только этой показухой, но и своими делами до парламентской сессии. И то, что мы уже имеем сегодня – мы это продемонстрируем всему миру, и, прежде всего, тем депутатам, представителям других стран, которые входят в эту организацию. Мы покажем еще раз, что те предубеждения, которые на Западе существует, а особенно существовали, являются надуманными. Что Беларусь – это европейская страна. И что здесь и прав человека, и верховенства закона, и демократии нисколько не меньше, чем в других государствах Европы, в том числе Евросоюза. Вы можете быть спокойны и уверены в том, что вы не ошиблись, приняв решение по проведению этого мероприятия в Беларуси. Председателем Парламентской Ассамблеи Кристин Муттонен стала в июле 2016 года, во время встречи в Грузии. По правилам на эту должность избираются на год. Кристин Муттонен – парламентарий опытный, в австрийском депутатском корпусе с 1999 года.

Кристин Муттонен, председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, депутат Национального совета Австрии:

Для нас большая честь встречаться с вами. Мы очень рады, что вы согласились принять очередную сессию Парламентской ассамблеи. Для нас это мероприятие очень важное. Вчера состоялись продуктивные переговоры, и я уверена, что все необходимое уже сделано и будет делаться.

Я не сомневаюсь, что сессия пройдет успешно. В целом в работе Парламентской Ассамблеи ОБСЕ участвуют более 300 парламентариев из 57 государств. Хорошей площадкой для дискуссии была и остается летняя сессия Ассамблеи. Подготовка к ней уже началась. 15 марта встреча прошла в парламенте, соглашение подписали две стороны. Говорить намерены об укреплении взаимного доверия, обсудят и экономические вопросы. Как раз об экономике говорили 16 марта во время посещения предприятий. Подобрали то, что по достоинству может оценить женская половина. Для истинной леди – фэшн-показ от белорусского производителя. Сегодня предприятие в лидерах по производству женских пальто и плащей в СНГ. Отвечает вкусам даже самых придирчивых модников. Когда-то здесь был представлен лишь верхний женский ассортимент. Сейчас шьют костюмы, платья, юбки, брюки... Австрийская гостья оценила.

Кристин Муттонен:

Очень хороший материал и хороший дизайн. Дизайнеры действительно креативные люди.

Опытный взгляд художников и конструкторов предприятия помогает угадывать модный тренд. К примеру, сейчас популярен цвет фуксии и василек. 40% модной продукции идет на экспорт, в Россию и Казахстан. Оценили наши демисезонные пальто в Великобритании и даже в США. Александр Тризонов, директор ОАО «Элема»:

На внутреннем рынке мы продаем 65% продукции собственного производства. Соответственно, 35% собственного производства продаем за рубеж. Это тоже белорусская фэшн-индустрия, но уже шоколадная. Предприятие – одно из крупнейших производителей кондитерских изделий. Всего 250 видов. Благодаря своим сладким новинкам популярно далеко за пределами Синеокой. Уже давно такой «вкус Беларуси» знают в России, Израиле, Грузии, Казахстане, Германии, Чехии, Арабских Эмиратах.

В последнее время на предприятии благодаря модернизации запустили четыре современные линии. В итоге производительность выросла в пять раз.