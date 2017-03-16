Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ 16 марта примерила белорусское пальто и попробовала шоколад
Новости Беларуси. Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ. Об этом 16 марта заявил глава государства на встрече с председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Кристин Муттонен в Беларуси не первый день. 15 марта встречи прошли в белорусском парламенте.
Стороны подписали соглашение по 26 ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.
Она состоится в июле в белорусской столице. Как подчеркнул Александр Лукашенко, наша страна сделает все возможное, чтобы предстоящая сессия стала лучшей в истории проведения подобных встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С визитом в Беларуси председатели Парламентской Ассамблеи третий раз. До этого Синеокую посещали в 2009 и 2012. Вот только встречи на столь высоком уровне не проводились. Программа визита Кристин Муттонен обширная, и это не удивительно. Уже началась подготовка к 26 ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.
Около 700 гостей Минск соберет с 5 по 9 июля. Решение о месте проведения принято было единогласно.
Беларусь такой знак доверия оценила.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы вам благодарны за то доверие, которое оказано Беларуси в плане проведения сессии Парламентской Ассамблеи. В плане этих мероприятий и этой сессии нам действительно надо обсудить многие вопросы. Я хочу вам честно и открыто сказать, что
мы сделаем все, чтобы это была лучшая в своей истории подобная сессия.
Мы хотим этим продемонстрировать, что Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ, и не только этой показухой, но и своими делами до парламентской сессии. И то, что мы уже имеем сегодня – мы это продемонстрируем всему миру, и, прежде всего, тем депутатам, представителям других стран, которые входят в эту организацию. Мы покажем еще раз, что те предубеждения, которые на Западе существует, а особенно существовали, являются надуманными. Что Беларусь – это европейская страна.
И что здесь и прав человека, и верховенства закона, и демократии нисколько не меньше, чем в других государствах Европы, в том числе Евросоюза.
Вы можете быть спокойны и уверены в том, что вы не ошиблись, приняв решение по проведению этого мероприятия в Беларуси.
Председателем Парламентской Ассамблеи Кристин Муттонен стала в июле 2016 года, во время встречи в Грузии. По правилам на эту должность избираются на год. Кристин Муттонен – парламентарий опытный, в австрийском депутатском корпусе с 1999 года.
Кристин Муттонен, председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, депутат Национального совета Австрии:
Для нас большая честь встречаться с вами. Мы очень рады, что вы согласились принять очередную сессию Парламентской ассамблеи. Для нас это мероприятие очень важное. Вчера состоялись продуктивные переговоры, и я уверена, что все необходимое уже сделано и будет делаться.
Я не сомневаюсь, что сессия пройдет успешно.
В целом в работе Парламентской Ассамблеи ОБСЕ участвуют более 300 парламентариев из 57 государств. Хорошей площадкой для дискуссии была и остается летняя сессия Ассамблеи. Подготовка к ней уже началась. 15 марта встреча прошла в парламенте, соглашение подписали две стороны.
Говорить намерены об укреплении взаимного доверия, обсудят и экономические вопросы.
Как раз об экономике говорили 16 марта во время посещения предприятий. Подобрали то, что по достоинству может оценить женская половина. Для истинной леди – фэшн-показ от белорусского производителя.
Сегодня предприятие в лидерах по производству женских пальто и плащей в СНГ. Отвечает вкусам даже самых придирчивых модников. Когда-то здесь был представлен лишь верхний женский ассортимент. Сейчас шьют костюмы, платья, юбки, брюки... Австрийская гостья оценила.
Кристин Муттонен:
Очень хороший материал и хороший дизайн. Дизайнеры действительно креативные люди.
Опытный взгляд художников и конструкторов предприятия помогает угадывать модный тренд. К примеру, сейчас популярен цвет фуксии и василек. 40% модной продукции идет на экспорт, в Россию и Казахстан.
Оценили наши демисезонные пальто в Великобритании и даже в США.
Александр Тризонов, директор ОАО «Элема»:
На внутреннем рынке мы продаем 65% продукции собственного производства. Соответственно, 35% собственного производства продаем за рубеж.
Это тоже белорусская фэшн-индустрия, но уже шоколадная. Предприятие – одно из крупнейших производителей кондитерских изделий. Всего 250 видов. Благодаря своим сладким новинкам популярно далеко за пределами Синеокой.
Уже давно такой «вкус Беларуси» знают в России, Израиле, Грузии, Казахстане, Германии, Чехии, Арабских Эмиратах.
В последнее время на предприятии благодаря модернизации запустили четыре современные линии. В итоге производительность выросла в пять раз.
Иван Данченко, генеральный СОАО «Коммунарка»:
Экспорт за 2016 год увеличился на 19%, а в первом квартале 2017 мы ожидаем увеличение экспорта в 2,5 раза. В том числе в страны кроме России – в 2 раза.
И такой интерес настоящий. Не зря Кристин Муттонен не раз повторяла, что в Беларусь она обязательно приедет еще.