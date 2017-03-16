Мы покажем, что предубеждения, которые существуют на Западе, являются надуманными: Александр Лукашенко о сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

Новости Беларуси. Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ. Об этом 16 марта заявил глава государства на встрече с председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Кристин Муттонен в Беларуси не первый день.

Накануне встречи прошли в белорусском парламенте.

Стороны подписали соглашение по проведению 26 ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Она пройдет в белорусской столице в июле 2017 года.

Решение о проведении мероприятия в Минске было принято единогласно.

По прогнозам в Минск приедет около 7 сотен гостей. Как подчеркнул Александр Лукашенко, наша страна сделает все возможное, чтобы это была лучшая в истории подобная сессия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы вам благодарны за то доверие, которое оказано Беларуси в плане проведения сессии Парламентской Ассамблеи, и вплане этих мероприятий, этой сессии нам действительно надо обсудить многие вопросы. Я хочу вам честно и открыто сказать, что мы сделаем все,

чтобы это была лучшая в своей истории подобная сессия.

Мы хотим этим продемонстрировать, что Беларусь привержена основным принципам деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству не только этой показухой, но и своими делами до Парламентской сессии, и то, что мы уже имеем сегодня.

Мы это продемонстрируем всему миру,

и прежде всего, депутатам, представителям других стран, которые входят в эту организацию. Мы покажем еще раз, что те предубеждения, которые на Западе существует, а особенно существовали, являются надуманными.

Что Беларусь – это европейская страна.

И что здесь и прав человека, и верховенства закона, и демократии нисколько не меньше, чем в других государствах Европы, в том числе Евросоюза, поэтому вы можете быть спокойны и уверены в том, что вы не приняли ошибочное решение, приняв решение по проведению этого мероприятия в Беларуси.