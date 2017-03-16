Прямой эфир

Беларусь может быть очень полезна Казахстану в рамках третьей модернизации

16 марта 2017 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь будет полезна Казахстану в рамках третьей модернизации Республики. Уверенность в этом выразил сегодня белорусский премьер на встрече с казахстанскими парламентариями. В частности, как подчеркнул Андрей Кобяков,

у наших специалистов есть хороший опыт в таких отраслях, как логистика, сфера высоких технологий, космос и машиностроение.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
У нас хорошие планы по совместной сборке самосвальной и коммунальной техники на базе МАЗа.

У нас очень хорошие перспективы по сотрудничеству в области создания беспилотных летательных аппаратов.

Взаимодействия в космической отрасли. Так что еще раз подчеркиваю: нам есть что предложить в рамках масштабной инициативе президента Казахстана в рамках реализации третьей модернизации Казахстана.

Беларусь может быть очень полезна Казахстану в рамках третьей модернизации -1

Добавлю, третья модернизация Казахстана включает в себя пять приоритетов.

И является,по сути, дорожной картой развития страны.

Она призвана продвинуть Республику в число 30 крупнейших экономик мира,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Казахстан # Фотофакт # Андрей Кобяков

Другие новости рубрики

Все новости
Мы покажем, что предубеждения, которые существуют на Западе, являются надуманными: Александр Лукашенко о сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ
16 марта 2017 13:17

Мы покажем, что предубеждения, которые существуют на Западе, являются надуманными: Александр Лукашенко о сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

Александр Лукашенко: Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ
16 марта 2017 10:54

Александр Лукашенко: Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ

Визит в Минск парламентской делегации Казахстана начался с памятных мероприятий
16 марта 2017 07:49

Визит в Минск парламентской делегации Казахстана начался с памятных мероприятий