Беларусь может быть очень полезна Казахстану в рамках третьей модернизации

Новости Беларуси. Беларусь будет полезна Казахстану в рамках третьей модернизации Республики. Уверенность в этом выразил сегодня белорусский премьер на встрече с казахстанскими парламентариями. В частности, как подчеркнул Андрей Кобяков,

у наших специалистов есть хороший опыт в таких отраслях, как логистика, сфера высоких технологий, космос и машиностроение.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

У нас хорошие планы по совместной сборке самосвальной и коммунальной техники на базе МАЗа.

У нас очень хорошие перспективы по сотрудничеству в области создания беспилотных летательных аппаратов.

Взаимодействия в космической отрасли. Так что еще раз подчеркиваю: нам есть что предложить в рамках масштабной инициативе президента Казахстана в рамках реализации третьей модернизации Казахстана.