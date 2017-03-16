Прямой эфир

Александр Лукашенко: Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ

16 марта 2017 10:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ. Об этом 16 марта заявил глава государства на встрече с председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Кристин Муттонен в Беларуси не первый день. Накануне встречи прошли в белорусском парламенте. Стороны подписали соглашение по проведению 26-й ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Она пройдет в белорусской столице в июле 2017 года. Решение о проведении мероприятия в Минске было принято единогласно. По прогнозам, в Минск приедет около 7 сотен гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ОБСЕ

Другие новости рубрики

Все новости
Визит в Минск парламентской делегации Казахстана начался с памятных мероприятий
16 марта 2017 07:49

Визит в Минск парламентской делегации Казахстана начался с памятных мероприятий

Лицензированию будут подлежать только деятельности, связанные со здоровьем и жизнью людей
16 марта 2017 07:32

Лицензированию будут подлежать только деятельности, связанные со здоровьем и жизнью людей

Летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в июле в Минске
16 марта 2017 06:10

Летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в июле в Минске