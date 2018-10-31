Премьер-министр Сербии поблагодарила Александра Лукашенко за поддержку их народа в сложное время

Новости Беларуси. Беларусь всегда готова поддержать Сербию – об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с Аной Брнабич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент отметил, что мы следим за всеми процессами, происходящими в Сербии и вокруг нее, и обеспокоены нестабильной ситуацией на Балканах. При этом белорусский лидер подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии прежде всего торговых отношений и создании совместных производств на территории Сербии, тем более ряд успешных примеров уже есть. Ана Брнабич в свою очередь подчеркнула значимость белорусско-сербских отношений и передала Александру Лукашенко письмо от президента Сербии Александра Вучича.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы живете в очень сложном регионе, где пересекаются интересы очень многих государств. Здесь мы похожи друг на друга. Я думаю, нет необходимости мне говорить о моем отношении к Сербии, нет необходимости говорить об отношении белорусского народа к сербскому народу. В самые сложные времена, как всегда это было, мы будем рядом с вами, будем готовы сделать максимум того, на что мы способны. Конечно, нам надо более активно действовать в плане торгово-экономического сотрудничества. Нам надо оперативно работать по созданию совместных производств, особенно в Сербии. Если у вас будет на это воля, будем вместе работать.

Ана Брнабич, премьер-министр Сербии:

Я бы хотела передать письмо от президента Республики Сербия и хочу поделиться своим личным впечатлением. Я не могу припомнить кого-либо из официальных лиц, к кому бы господин президент относился с таким особым исключительным уважением, как к вам. В письме он приглашает вас посетить Республику Сербию. Речь идет о каких-то датах, но вы бы сделали огромную честь, приехав в нашу страну. Также я бы хотела вас поблагодарить и от себя лично за то, что вы были единственным мировым лидером, который приехал в тяжелое для нас время, чтобы поддержать наш народ.