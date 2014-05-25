Предприятие по переработке продукции белорусского производителя могут создать в Таджикистане

Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан рассматривают возможность создания предприятия по переработке продукции отечественного производителя в Таджикистане. Об этом 25 мая шла речь во время посещения Эмомали Рахмоном предприятий по производству защитных роллетных систем. Президент Таджикистана посетил основные цеха.

Напомним, в настоящее время Эмомали Рахмон находится в Беларуси с официальным визитом. В создании совместного производства заинтересованы белорусские партнеры. В первую очередь потому, что наши заводы потребляют большое количество первичного алюминия. Именно в Таджикистане находится один из крупнейших комбинатов по его производству. Кроме того, такой совместный проект поможет расширить географию экспорта. К слову, продукция поставляется в 40 стран мира, а это более 70%. Налажено сегодня и белорусско-таджикское сотрудничество. В дружественную страну мы поставляем готовую продукцию: алюминиевые профили и защитные роллетные системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Рыбаков, заместитель генерального директора, директор по маркетингу Группы компаний:

Президенту понравилось, что мы пошли на углубленную переработку алюминия, создали высокотехнологичное предприятие. И он предложил совместно с таджикскими компаниями создать предприятие по переработке продукции белорусского производителя на территории Таджикистана и создать предприятие, которое не просто будет работать в Таджикистане, а будет совместно с таджикскими коллегами ориентировано на экспорт. Для нас очень интересны рынки Афганистана, Пакистана и Индии. Они находятся ближе, они имеют уже устоявшиеся контакты, используя их связи, мы можем более спокойно и гладко выйти на эти рынки.