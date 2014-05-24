Александр Лукашенко встретился в Минске с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Новости Беларуси. Беларуси и Таджикистану надо не просто восстановить былой уровень экономических отношений, но и значительно его превзойти. Об этом 24 мая заявил Александр Лукашенко на встрече с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Сейчас между странами налажен конструктивный диалог. На хорошем уровне политические, дипломатические отношения, нет разногласий и по международной повестке дня. Тем не менее взаимовыгодные связи нужно расширять. Ведь по итогам 2013 года взаимный товарооборот сократился. Среди приоритетных направлений — промышленность, транспорт и сельское хозяйство.

Сейчас ведется работа по созданию на территории Таджикистана сборочных производств тракторов и навесного оборудования.

Глава Таджикистана прилетел в Минск накануне вечером. Переговоры стартовали с утра. Кортеж Эмомали Рахмона прибыл во Дворец независимости. Президенты знакомы давно и встречаются как настоящие друзья, трижды приветствуя друга друга.

Церемония официального визита начинается с гимнов двух стран. Главы государств на красной ковровой дорожке — национальные песни исполняет оркестр.

Для участия в переговорах приглашены министры. Президенты приветствуют членов делегаций. По площадки Дворца независимости марширует рота почетного караула.

На память о визите — обязательное фото. Все строго по дипломатическому протоколу. Но лидеры держатся свободно, по ходу общаются. Эмомали Рахмон уже бывал во Дворце независимости. Тогда здесь еще не был выставлен экземпляр Слуцкого пояса. О нем Александр Лукашенко рассказывает коллеге. Уже стало традицией в этот момент вручать гостям подарки.

Наталья Бреус, СТВ:

Видятся президенты регулярно: то в Минске, то Душанбе. Общаются на раличных саммитах интеграционных объединений — в рамках ОДКБ, СНГ. То есть, они в постоянном контакте, что, конечно, помогает продвигать сотрудничество.

Общаясь с глазу на глаз, президенты Беларуси и Таджикистана честно признают — прорывом в общей экономики пока не похвастаешься. Белорусско-таджикский товарооборот сократился до 35 миллионов долларов за 2013 год. А ведь был почти вдвое больше.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы всегда с удовольствием встречаемся, в открытой форме обсуждаем проблемы, которые волнуют наши государства, наших соседей. Я знаю, таджикский народ - очень добрый, дружественный и очень трудолюбивый, но в то же время стойкий, готовый защищать каждую пядь своей земли, точно так и белорусский народ. Поэтому наши народы в этом плане схожи. Мы много лет прожили в одной стране и, думаю, что нам не просто надо восстановить те экономические отношения, которые когда-то были, но и значительно превзойти их, несмотря на то, что у нас наметился определенный спад в торговле по итогам прошлого года. Как раз это ко времени визит для того, чтобы нам усилить наши отношения в определенных направлениях, чтобы выйти на нормальный уровень сотрудничества — так, как у нас развиваются отношения в политической, дипломатической сфере, военно-политической. Мы члены ОДКБ, СНГ. У нас нет абсолютно разногласий по международной повестке дня.

Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан:

Думаю, что этот визит даст нам возможность обсудить состояние и перспективы нашего многопланового сотрудничества. Примечательно, что наш приезд совпадает с финалом ЧМ по хоккею. Хотим поздравить вас с организацией спортивного праздника. Мы очень благодарны белорусским компаниям, специалистам. Особенно хотел бы выразить благодарность вам лично за оказание очень серьезной помощи Таджикистану по подготовке национальных кадров, военных, пограничников.

Затем к разговору присоединились члены делегации, и встреча продолжилась в расширенном составе. Итогом переговоров стало подписание целого пакета документов. В частности, стороны договорились расширять сотрудничество в промышленной, социальной и гуманитарной сферах, а также на региональном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня мы договорились уделять больше внимания аграрному сектору. Белорусская сторона готова внести значительный вклад в модернизацию парка сельхозтехники Таджикистана, создавать на таджикской территории сервисные центры белорусской продукции. Мы условились более активно задействовать потенциал регионального сотрудничества, привлекать к совместной работе малый и средний бизнес, деловые ассоциации двух стран. Правительствам Беларуси и Таджикистана даны конкретные поручения, направленные на расширение торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного сотрудничества между нашими странами. Убежден, что реализация, достигнутая договоренностью, будет способствовать выведению отношений между Беларусью и Таджикистаном на более высокий, качественный и иной уровень, повышению благосостояния наших народов. Мы детально обсудили вопросы международной и региональной безопасности, современные вызовы и угрозы, пути реагирования на них, в том числе через взаимодействие в рамках ОДКБ, на площадке Шанхайской организации сотрудничества.

После встречи на высшем уровне Президент Таджикистана возложил венок к монументу на площади Победы. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. Это традиционный ритуал для визитов иностранных делегаций.

С 1994 года Эмомали Рахмон руководит Таджикистаном, который еще называют страной гор. В 2013 году президент переизбран на высший пост в четвертый раз. В последнее время таджикский лидер ведет политику повышения доходов своих граждан. Уровень жизни в стране подрос. На фоне непростого экономического положения Рахмон сделал ставку на гидроэнергетику. При строительстве ГЭС очень кстати большегрузная техника.Таджикистан занимается экспортом алюминия и хлопка. Стараются вкладывать в развитие АПК. На хлопковых полях работает белорусская техника. Н

На переговорах затрагивают тему обновления машинного парка и создание сервисных центров.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Со своей стороны мы можем предложить осуществление поставок белорусских товаров по лизинговым схемам, а также с применением льготного кредитования, в том числе с участием таджикских банков. Я полагаю, что такие формы сотрудничества будут интересны и вашим фермерам. Вы лично, уважаемый Эмомали Шарипович, уделяете много внимания аграрному сектору, вопросам технологического его перевооружения. В качестве первоочередного определена задача по обновлению машинного парка страны, созданию сервисных центров для его обслуживания. Беларусь готова в полном объеме удовлетворить в Таджикистане спрос на технику, тракторы, включая прицепное, навесное оборудование, карьерную технику, обеспечение при этом комплексного сервисного сопровождения поставляемой техники будет для нас приоритетом. Более того, мы предлагаем совместно с таджикскими партнерами сформировать сеть машинотракторных станций в районах Таджикистана. Отдельной важной темой является создание совместных сборочных производств сельхозтехники в вашей стране. Мы уже об этом договаривались и нам обязательно надо реализовать этот проект.

По итогам этой встречи подписан пакет из 10 документов. Президенты Беларуси и Таджикистана намерены только расширять контакты. Об этом сказано в совместном заявлении. Документ скрепили подписями главы государств.

Сотрудничать также будут Национальные олимпийские комитеты, аграрные вузы, строительные ведомства, Беллегпром и Таджикский Минпром. Ставку делают также на контакт регионов. Миноблисполком наводит мосты с Согдийской областью, где расположено крупнейшее месторождение серебра. Подводя итоги, белорусский президент заметил, что закрытых тем между странами нет — любой проект можно осуществить за год-два. Беларусь готова оказать таджикским партнерам поддержку в подготовке национальных кадров.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Самое главное, в этом отношении ваш президент - умница, он понимает, что будут люди образованные, толковые специалисты — страна будет развиваться. Да, Таджикистану, может быть, наследство не такое богатое от Союза досталось, не хватает специалистов. Мы готовы подставить свое плечо. И не просто подготовить в Беларуси специалистов (это не обсуждается: военные, гражданские — все что ты скажешь, мы сделаем), но мы готовы у вас создавать эти центры по подготовке специалистов. Мы уже не в одной стране создали это. И на постсоветском пространстве, и далеко за пределами (допустим, в Венесуэле), поэтому нам с вами проще, мы разговариваем на одном языке, мы такие же люди, как и вы, и мы это очень быстро можем сделать, если будет такое стремление с вашей стороны. По крайней мере, президент Таджикистана такую задачу поставил. Мы это сделаем. Вы должны знать, что закрытых тем в отношениях между нами и вами нет.

Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан:

Мы признали актуальной задачу более полного использования существующих возможностей для увеличения объемов и оптимизации структуры товарооборота двух стран. С учетом возможностей сторон перспективной была названа для реализации конкретных экономически выгодных проектов в тех отраслях, где Таджикистан и Беларусь имеют общие интересы. Прежде всего, это агропромышленный комплекс, машиностроение, в сфере транспорта, энергетики, вещевая и легкая промышленность.

Программа трехдневного визита президента Таджикистана насыщенная. Одна из обязательных остановок — на площади Победы. Эмомали Рахмон возложил венок в память о героях Беларуси.

В этот раз президента Таджикистана ждали и в Белгосуниверситете. В свое время Эмомали Рахмон получил экономическое образование. Он быстро нашел общий язык со студентами — как никак, отец девяти детей. С этого дня глава Таджикистана стал почетным профессором БГУ. Завтра официальный визит Эмомали Рахмона продолжится. В планах — посещение свободной экономической зоны Минск и замковых комплексов. Вполне возможно, что Эмомали Рахмон станет гостем и на финале хоккейного первенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит президента Таджикистана совпал с хоккейной кульминацией. И, вероятно, Эмомали Рахмона можно будет увидеть на трибунах финального матча Чемпионата мира по хоккею. Хотя для Таджикистана хоккей на льду – непопулярный вид спорта, нет даже такой спортивной федерации, играют лишь в хоккее на траве. К слову, на зимних олимпийских играх в Сочи Таджикистан был представлен лишь двумя спортсменами-горнолыжниками. Но президент Рахмон возглавил спортивную делегацию и прибыл на открытие Олимпийских игр. Он - мастер таэквондо – обладатель черного пояса в этом виде единоборств и Почетный президент центрально-азиатской федерации самбо – есть о чем поговорить с президентом России Путиным, который тоже может оказаться в ложе Минск-арены 25 мая.