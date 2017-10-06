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«Совершенствовать навыки личного состава»: учение «Боевое братство-2017» проводят страны ОДКБ

06 октября 2017 12:20
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Новости Беларуси. Страны ОДКБ проводят масштабное совместное учение «Боевое братство-2017». 5 октября к месту проведения маневров отправились белорусские военнослужащие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Совершенствовать навыки личного состава»: учение «Боевое братство-2017» проводят страны ОДКБ-1

С этого дня спецоперации будут проходить на полигонах Армении. На первоначальном этапе участникам предстоит отработать вопросы организации взаимодействия и подготовки районов.

«Совершенствовать навыки личного состава»: учение «Боевое братство-2017» проводят страны ОДКБ-3

Олег Печерский, первый заместитель начальника штаба командования сил специальных операций:
Учебными целями ставится совершенствовать навыки личного состава командования по подготовке и применению коллективных сил оперативного реагирования, совершенствовать полевую выучку личного состава для их совместных действий с другими контингентами. А также оценить эффективность системы управления коллективными силами оперативного реагирования.

«Совершенствовать навыки личного состава»: учение «Боевое братство-2017» проводят страны ОДКБ-5

Прикрытие государственной границы, блокирование и уничтожение условного противника и взятие под охрану важных объектов в зоне ответственности – это уже задачи заключительного этапа учения.

Отметим, подобные маневры проходят ежегодно на территории одной из стран ОДКБ.

# ОДКБ # Фотофакт

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