«Совершенствовать навыки личного состава»: учение «Боевое братство-2017» проводят страны ОДКБ

Новости Беларуси. Страны ОДКБ проводят масштабное совместное учение «Боевое братство-2017». 5 октября к месту проведения маневров отправились белорусские военнослужащие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С этого дня спецоперации будут проходить на полигонах Армении. На первоначальном этапе участникам предстоит отработать вопросы организации взаимодействия и подготовки районов.

Олег Печерский, первый заместитель начальника штаба командования сил специальных операций: Учебными целями ставится совершенствовать навыки личного состава командования по подготовке и применению коллективных сил оперативного реагирования, совершенствовать полевую выучку личного состава для их совместных действий с другими контингентами. А также оценить эффективность системы управления коллективными силами оперативного реагирования.

Прикрытие государственной границы, блокирование и уничтожение условного противника и взятие под охрану важных объектов в зоне ответственности – это уже задачи заключительного этапа учения.

Отметим, подобные маневры проходят ежегодно на территории одной из стран ОДКБ.