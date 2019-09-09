Михаил Гусман: Александр Григорьевич – дитя военного поколения белорусов. И поэтому для него понятие мира – это не просто слова

Лучше десять переговоров, чем один день войны. Эту истину белорусы усвоили давно. Уж слишком высокую цену мы заплатили за право жить без страха. Эта трагедия есть в душе у каждого из нас и сегодня – спустя 75 лет. А все потому, что Беларусь, действительно, помнит.

Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС (Россия):

Беларусь, как ни какая другая страна, испытала на себе всю страшную тяжесть войны, всю трагедию войны. И Минск не зря – Город-герой. И хотя уже несколько поколений послевоенных сменилось, тем не менее, вот эта, знаете, историческая память в душах и сердцах людей.

Я думаю, эту историческую память впитал в себя и Александр Григорьевич. Именно это, на мой взгляд, и определяет его политические воззрения и его политическую культуру.

Потому что он, по большому счёту, дитя военного поколения белорусов. И поэтому для него понятие мира – это не просто слова, это его ощущение в сердце, в душе, это память его близких, друзей, соседей, людей старшего поколения его семьи. И это, ещё раз говорю, и определяет, на мой взгляд, его мировосприятие.