Парламентская кампания в Беларуси. Началось выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей

Началось выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва. Продлится этот этап до 7 октября. Право выдвигать своих претендентов имеют политические партии, трудовые коллективы и граждане путем сбора подписей. В этом случае необходимо заручиться поддержкой тысячи человек. Этим занимается инициативная группа, в составе которой должно быть не менее десяти человек. Регистрируют группы в окружных избиркомах, они уже сформированы и приступили к работе.