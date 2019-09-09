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Парламентская кампания в Беларуси. Началось выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей

09 сентября 2019 06:52
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Новости Беларуси. Парламентская кампания в Беларуси вступила в активную фазу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентская кампания в Беларуси. Началось выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей-1

Началось выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва. Продлится этот этап до 7 октября. Право выдвигать своих претендентов имеют политические партии, трудовые коллективы и граждане путем сбора подписей. В этом случае необходимо заручиться поддержкой тысячи человек. Этим занимается инициативная группа, в составе которой должно быть не менее десяти человек. Регистрируют группы в окружных избиркомах, они уже сформированы и приступили к работе.

Парламентская кампания в Беларуси. Началось выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей-4

Одновременно с этого дня Советы депутатов, а также местные исполкомы в течение месяца могут предлагать своих кандидатов в члены Совета Республики. Основной день голосования по выборам депутатов Палаты представителей назначен на 17 ноября. Выборы в верхнюю палату парламента пройдут десятью днями ранее. 

# Выборы-2019 # Фотофакт

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